Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub» – Η Ελλάδα ως κόμβος δεδομένων

Η Ελλάδα ως κόμβος δεδομένων: Data centers, ultra-fast broadband και optic fibers, interconnectivity είναι τα ζητήματα που αναλύθηκαν κατά την δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

των Κωνσταντίνας Χελιδώνη και Θάνου Μωριάτη

Όπως ανέφερε ο CTO της Huawei Technologies South Balkan Region, Βασίλης Αργυριάδης η τεχνολογία και η συνδεσιμότητα «είναι εδώ».

«Αυτό που δεν είναι εδώ είναι η διεισδυτικότητα των νέων υπηρεσιών στους πολίτες. Θέλουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε πως θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα που θα αυξήσουμε το ποσοστό απορρόφησης (take up rate) ων υπηρεσιών. Τα δίκτυα τώρα αναπτύσσονται» τόνισε χαρακτηριστικά ενώ ανέφερε ότι τα έως τώρα vouchers έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά αλλά και τα voucher που θα έρθουν στο μέλλον θα χρησιμοποιηθούν εξίσου.

«Σαφέστατα θα θέλαμε να δούμε συνέχιση αυτής της ώριμης πολιτικής στάσης για αύξηση της ζήτησης από την πλευρά του κατασκευαστή. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε είναι η δημιουργία τέτοιων λύσεων που θα βοηθούσε τους operators να τα κάνουν όλα πιο εύκολα πιο αποδοτικά και πιο γρήγορα αλλά και να δούμε συγκεκριμένα ποιες είναι οι λύσεις που χρειάζεται η χώρα μας. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα και αυξήσουν το ψηφιακό» επεσήμανε.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Κωνσταντίνος Μασσέλος σημείωσε πως εξαρχής οι στόχοι για το green build και τη βιώσιμη ανάπτυξη ήταν φιλόδοξοι. «Τώρα οι προκλήσεις γίνονται μεγαλύτερες. Για να τις πετύχουμε πρέπει να κτίσουμε δομές για την ανάπτυξη υποδομών , ένα περιβάλλον φιλικό για επενδύσεις. Πολύ σημαντική η δουλειά που πρέπει να κάνουμε στον τομέα των πολιτικών σε αυτό τον τομέα» επεσήμανε και συμπλήρωσε πως στην Ελλάδα «ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο του 2020 για το φάσμα των δικτύων 4ης γενιάς, αρκετά φιλικό σε επενδύσεις. Τώρα μας ενδιαφέρει το κτίσιμο των δικτύων πέμπτης γενιάς. Αυτό το δίκτυο θα έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα εάν αναπτυχθεί σωστά».

Ο Γιώργος Ψυρρής, διευθυντής της Grid Telecom Ομίλου ΑΔΜΗΕ, αναφέρθηκε στον τομέα των data center, τονίζοντας ότι είναι δομές που χρειάζονται μεγάλη ενέργεια και αναφέρθηκε στις προσπάθειες και κινήσεις που γίνονται για πάνε οι αναγκαίες υποδομές όσο πιο κοντά γίνεται στα κέντρα αυτά. Προσέθεσε επίσης ότι στην Κρήτη θα ανοίξουν και άλλες υποδομές τα επόμενα χρόνια.

Για το δίκτυο και τις επενδύσεις του ομίλου ΟΤΕ έκανε λόγο ο Access Network Devops Fixed & Mobile Director Ομίλου ΟΤΕ , Γιώργος Ονόπας, τονίζοντας ότι ο ΟΤΕ ήδη διαθέτει μεγάλο δίκτυο υποβρυχίων καλωδίων τηλεπικοινωνιών.

«Είναι πολύ σημαντικός ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο όμιλος ΟΤΕ κάνει disrupt τον ίδιο τον εαυτό του. OTE TV, με την δραστηριότητα στην ψηφιακή τηλεόραση έχει γίνει ο κύριος παίκτης , κύριος παίκτης ICT έργων και δημοσίων έργων, η ψηφιακή συνταγογράφηση είναι έργο του ΟΤΕ, έργα ιδιωτικά όπως το data center της Coca Cola, αλλά δραστηριοποιείται και εκτός Ελλάδας με 30 ενεργά συμβόλαια με μεγάλους οργανισμούς της ΕΕ. Η τεχνολογία όπως έρχεται με το 5G θα δώσει τη δυνατότητα να παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Ανοίγεται μεγάλος ορίζοντας για τα ιδιωτικά δίκτυα» σημείωσε.

«Αναμφισβήτητα τα δίκτυα θα αποτελέσουν τη βάση για την καινοτομία ναι τον ψήφιακο ανασχηματισμό. Η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών είναι ίσως το μεγαλύτερο έργο που κάνει αυτή την στιγμή ο ΟΤΕ γιατί κτίζει με ορίζοντα 150 ετών. Μέχρι το 2027 θα φτάσουμε την οπτική ίνα στα δύο τρίτα των γραμμών της χώρας. Πέραν της διάθεσης και του χρήματος πρέπει να έχεις την εμπειρία και την ικανότητα να υλοποιήσεις όλα αυτά τα έργα» συμπλήρωσε.

«Σήμερα ο μέσος Έλληνας καταναλώνει το μήνα πάνω από 6GB, αυτό μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν με το ζόρι 1GB. Η Ευρώπη έχει χαρακτηρίσει η τη δεκαετία που διανύουμε ως ψηφιακή δεκαετία. Η διαδικασία αδειοδότησης των επενδύσεων έχει βελτιωθεί. Επίσης εξελίσσονται επενδύσεις στα οπτικά δίκτυα. Έχουμε σημαντική υστέρηση σε αυτά ακόμα αλλά τα πρόβλημα ξεπερνιούνται και υλοποιούνται διαδικασίες για την αδειοδότηση και ενεργοποίηση των κυκλωμάτων. Είναι σε εξέλιξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σημαντικά προγράμματα επενδύσεων» τόνισε ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, Γιώργος Στεφανόπουλος.

Ο Technology Leader Greece-Cyprus-Malta, Amazon Web Services Ltd., Λεωνίδας Δρακόπουλος, επεσήμανε ότι «έχουμε ανοίξει γραφείο στην Ελλάδα και αναπτυσσόμαστε εκθετικά. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε δράσεις όπως το έξυπνο νησί στην Νάξο το οποίο θα βοηθήσει κατοίκους της περιφέρειας σε τομείς Ύγειας και πολλούς άλλους αλλά και θα διαφημίσει την χώρα διεθνώς».

Το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος, Έλλη Τριαντάφυλλου. Οι εργασίες του συνεδρίου, το οποίο μεταδίδεται και διαδικτυακά από το cybergreece.gr, το real.gr και το enikos.gr.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς συζητούν και αναλύουν τα νέα ορόσημα και οι επόμενοι στόχοι στην πορεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Πλατινένιος χορηγός της οργάνωσης είναι η HUAWEI, χρυσός χορηγός η InDigital και χορηγοί οι: Νetcompany, ΑΔΜΗΕ, GridTelecom, αρχειοθήκη, cognyte, ΟΤΕ. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.