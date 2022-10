Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub»- Γεωργιάδης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει Φλόριντα ή Καλιφόρνια της Ευρώπης

Για την τεράστια ταχύτητα με την οποία μετασχηματίζεται ψηφιακά η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια αλλά και την ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα των ξένων κολοσσών σε data centers στην Ελλάδα μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη και Θάνου Μωριάτη

Κατά την ομιλία του, ο ίδιος αναφέρθηκε στο πλήθος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται στη χώρα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τα τελευταία τρία χρόνια αυτό που έχει γίνει με τα data centers δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική ιστορία σχετικά με την ανάπτυξη του κλάδου».

Μάλιστα ο ίδιος από το βήμα του Συνεδρίου ανακοίνωσε ότι στις 9 Δεκεμβρίου θα κοπεί η κορδέλα των data centers της Digital Realty, στο Κορωπί, του Athens 4.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο θέμα των υποδομών ως προς το γρήγορο δίκτυο, δηλώνοντας ότι «είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στοίχημα της χώρας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριντα ή η Καλιφόρνια της Ε.Ε.».

Παράδειγμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ο αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε, μάλιστα, στην πρωτοπορία του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, λέγοντας ότι είμαστε σίγουρα πολύ πιο μπροστά από χώρες -γίγαντας. Ενδεικτικά στάθηκε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πιλοτικού ψηφιακού μετασχηματισμού που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, της επένδυσης της Amazon στη Νάξο για να την μετατρέψει σε Smart Island.

«Η Ελλάδα προσφέρει σταθερότητα, γεωγραφική θέση και βεβαίως προσφέρουμε μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που αφορά αρκετά και τα data centers. Και φυσικά προσφέρουμε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή γνώση τεχνολογίας» περιέγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και κατέληξε λέγοντας ότι: «φυσικά όλα αυτά δεν φτάνουν, έχουμε ανέβει από την 27η θέση στην 19η και η όρεξή μας είναι να συνεχίσουμε όσο μπορούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα».

