Νόμπελ Ειρήνης 2022: Βραβεύτηκαν Λευκορώσος ακτιβιστής και δύο οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο φυλακισμένος Λευκορώσος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Άλες Μπιαλιάτσκι (Ales Bialiatski), η ρωσική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Memorial και η ουκρανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Κέντρο για τις Πολιτικές Ελευθερίες τιμήθηκαν σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2022.

Οι βραβευθέντες εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών στις χώρες καταγωγής τους. Έχουν προωθήσει για πολλά χρόνια το δικαίωμα να ασκείται κριτική στην εξουσία και να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Έχουν κάνει εξαιρετική προσπάθεια για να τεκμηριώσουν τα εγκλήματα πολέμου, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάχρηση εξουσίας. Μαζί καταδεικνύουν τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών για την ειρήνη και τη δημοκρατία, επισημαίνει η Επιτροπή.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022