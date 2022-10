Νόμπελ Χημείας 2022: Δύο άνδρες και μία γυναίκα οι νικητές

Το Νόμπελ Χημείας 2022 πήγε σε τρεις επιστήμονες, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Πρόκειται για την Carolyn R. Bertozzi, τον Morten Meldal και τον Barry Sharpless «για την ανάπτυξη της κλικ χημείας και της βιοορθογωνικής χημείας».

Ο Barry Sharpless και ο Morten Meldal έθεσαν τα θεμέλια για μια λειτουργική μορφή χημείας – click chemistry – στην οποία τα μοριακά δομικά στοιχεία κουμπώνουν μεταξύ τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Η Carolyn Bertozzi έχει μεταφέρει τη χημεία κλικ σε μια νέα διάσταση και άρχισε να τη χρησιμοποιεί σε ζωντανούς οργανισμούς.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4

