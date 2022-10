Cyber Greece 2022: «Greece: Cyber Hub» – Έρευνα: Τα υπέρ, τα κατά και οι κανόνες για το 5G

Τα πορίσματα της έρευνας “From NEA and NIA to NESAS and SCAS: Demystifying the 5G Security Ecosystem” με επίκεντρο τα υπέρ και τα κατά του 5G και τους κανόνες του παιχνιδιού που πρέπει να εφαρμόσουμε παρουσίασαν ο Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο Κωνσταντίνος Πατσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Όπως ανέφερε ο κ. Μιχάλας η παρουσίαση έχει να κάνει με την ασφάλεια η οποία παρέχεται στο 5G. Έδωσε απαντήσεις στο “Τι είναι το 5G; Γιατί γίνεται τόση πολλή κουβέντα για αυτό; Είναι για να προσελκύσουμε συνδρομητές; Πόση πρόσβαση μπορούμε να έχουμε σε αυτό;” καθώς όπως ανέφερε το 5G είναι κάτι για το οποίο γίνονται μεγάλες συζητήσεις. Το “πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά ισχύει και τις γενιές κινητής τηλεφωνίας” επεσήμανε και συμπλήρωσε ΄ότι “Για το 5G στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε υπηρεσίες που θα αλλάξουν στην ουσία την ζωή μας. Με το ΙοΤ, smart cities, industry 4.0 και ubiquitous computing.”

Ο κ. Πατσάκης τόνισε ότι πέρα από το να έχουμε την εξέλιξη στα δίκτυα και το ποσο ουσιαστικά προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες υπάρχει μια εντελώς διαφορετική ως προς το ποιος εμπιστεύεται ποιον. “Όσο πάμε και περισσότερο υπάρχει λιγότερη εμπιστοσύνη στους ενδιάμεσους για αυτό και χτίζονται περισσότεροι μηχανισμοί ασφάλειας. Σε κάθε σημείο χτίζω καινούργια τείχη προστασίας έτσι ώστε να μπορέσω να έχω καλύτερη ασφάλεια. Σίγουρα δεν υπάρχει 100% εξασφάλιση στο θέμα της ασφάλειας” σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Εδώ πέρα λοιπόν καλό θα ήταν να μπούμε στη διαδικασία να έχουμε ένα μόνο πρότυπο κατασκευής και γενικότερα διαχείρισης του 5G. Καθώς, δυστυχώς το να λογοδοτώ σε πέντε διαφορετικούς ανθρώπους δεν δουλεύει ούτε εάν είσαι επιχείρηση ούτε ο οργανισμός. Δεδομένο ότι το 5G έχει φοβερές εφαρμογές σε τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να δούμε πως το ΑΙ Act μπορεί να δέσει με το 5G» υπογράμμισε κλείνοντας.

