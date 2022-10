Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub» – Νίκος Χατζηνικολάου: «Η χώρα μας μέσα σε ένα χρόνο έχει περάσει στην επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού»

Τις εργασίες του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting άνοιξε ο εκδότης-διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό της τρέχουσας χρονιάς, δηλαδή από πέρσι που διοργανώθηκε το 1ο Cyber Greece μέχρι σήμερα.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη και Θάνου Μωριάτη

Όπως είπε: «η χώρα μας την χρονιά που μεσολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο έχει περάσει στην επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Προσέλκυσε υψηλού επιπέδου διεθνείς επενδύσεις, εφαρμόζει νέες εφαρμογές και αξιοποιεί το πακέτο του RRF. Παράλληλα, αυτή την χρονιά έγινε κατανοητό ότι η ανάγκη αναβάθμισης της κυβερνοασφάλειας είναι επιτακτική». Μάλιστα, όπως υπογράμμισε το συγκεκριμένο συνέδριο παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον καθώς ήδη χιλιάδες άνθρωποι το παρακολουθούν διαδικτυακά.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται και διαδικτυακά από το cybergreece.gr, το real.gr και το enikos.gr. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς συζητούν και αναλύουν τα νέα ορόσημα και τους επόμενους στόχους στην πορεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.