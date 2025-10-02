Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου από αλλεργικό σοκ – Συγγενής καταγγέλλει πως άκουσε διαφωνία γιατρών για την αντιβίωση 

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο της 28χρονης εγκύου μέσα στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ, καθώς παρενέβη η εισαγγελία της Άρτας. Παράλληλα, συγκλονιστικά είναι τα όσα περιγράφουν οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας, τους οποίους βασανίζουν αναπάντητα ερωτήματα.

Η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός του Star.

Άνθρωπος από το προσωπικό του νοσοκομείου περιγράφει στο ίδιο μέσο ενημέρωσης τις δραματικές στιγμές, όταν η κοπέλα υπέστη αλλεργικό σοκ. «Της χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβίωση, κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενιάς, η πιο κοινή αντιβίωση. Έπαθε αλλεργικό σοκ μετά την χορήγηση του φαρμάκου. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτή είναι ξεκάθαρα η αιτία θανάτου».

«Ήταν αγαπητή στο χωριό, δούλευε στο χωριό, πρόσφερε για το χωριό και μας έπεσε σαν κεραυνός», τόνισε κάτοικος του χωριού στο οποίο διέμενε η άτυχη γυναίκα.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Παράλληλα, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η 28χρονη το πρωί της Τετάρτης χάνει την ζωή της και μέχρι το απόγευμα έχει γίνει η κηδεία. Στο ερώτημα γιατί δεν έγινε ιατροδικαστική πριν από την ταφή, πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν ότι δεν το ζήτησαν οι συγγενείς.

Το δεύτερο ερώτημα, έχει να κάνει με τον λόγο για τον οποίο της χορηγήθηκε αντιβίωση, αν ήταν ή όχι απαραίτητη, καθώς και αν προηγήθηκαν οι απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις.

Μάλιστα, συγγενικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγγέλλει πως άκουσε διαφωνία γιατρών έξω από τον θάλαμο, σχετικά με το αν θα πάρει κεφαλοσπορίνη, στην οποία αποδείχθηκε ότι ήταν αλλεργική.

Το τρίτο ερώτημα έχει να κάνει με το εάν ήταν μόνη της στον θάλαμο την ώρα που εμφάνισε τα συμπτώματα του αλλεργικού σοκ. Και σε αυτό, συγγενείς καταγγέλλουν ότι δεν υπήρχε επαρκής παρακολούθηση εκείνη τη στιγμή.

«Ξέραμε ότι μετράμε αντίστροφα»

Η αδελφή της 28χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε: «Ξεκίνησε να μουδιάζει και βγήκαν έξω να ζητήσουν από κάποιους γιατρούς να έρθουν να την δουν. Το αποτέλεσμα ήταν να πάθει αλλεργικό σοκ, κάποια στιγμή έβρισκαν παλμούς και κάποια άλλη δεν έβρισκαν. Έγινε κάποια αναρρόφηση και μετά πήγαν να την διασωληνώσουν».

«Μας ενημέρωσαν ότι συκώτι πνεύμονες και νεφρά δεν λειτουργούν πλέον και το τελευταίο ότι δεν υπάρχει εγκεφαλική λειτουργία. Ξέραμε και εμείς ότι μετράμε αντίστροφα», συμπλήρωσε η ίδια.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις» μίλησε και γιατρός από το νοσοκομείο της Άρτας, ο οποίος υποστήριξε: «Ήταν ραγδαία η κατάρρευση της γυναίκας μόλις έλαβε την αντιβίωση. Ωστόσο, ήταν πολύ γρήγορη η κινητοποίηση, όχι μόνο από εμένα αλλά και από όλο το ιατρικό προσωπικό».

Η οικογένειά της καταθέτει μήνυση και ζητά εκταφή

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει σοβαρά λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, αναφέροντας ότι κατά την εισαγωγή της δεν υπήρχε γιατρός, ενώ η αντιβίωση χορηγήθηκε με τηλεφωνικές οδηγίες.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, γνωστοποίησε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση εκταφή της σορού για να γίνουν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1.

«Την έχασα μέσα από την αγκαλιά μου»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο σύζυγος της 28χρονης Σπυριδούλας, υποστηρίζοντας: «Βρίσκομαι σε σοκ. Μέσα στη θλίψη μου, είμαι αμετάπειστα αποφασισμένος ότι όσοι ευθύνονται για τον θάνατο της Σπυριδούλας θα λογοδοτήσουν. Έδωσα υπόσχεση στη γυναίκα μου και στην κόρη μας ότι θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω την ψυχή της».

Ο ίδιος κατήγγειλε τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες στιγμές της συζύγου του: «Την έχασα μέσα από την αγκαλιά μου, από εγκληματικά λάθη γιατρών, που ενώ η Σπυριδούλα χαροπάλευε, αρκέστηκαν να δίνουν εντολές στο νοσηλευτικό προσωπικό διά τηλεφώνου».

Η οικογένεια ζητά να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, με τον σύζυγο να υπογραμμίζει: «Απαιτώ την άμεση εκταφή της συζύγου μου, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και ιατροδικαστική έκθεση. Το οφείλω στην κόρη μου να μάθει ποιος και γιατί στέρησε τη ζωή της μαμάς της».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Το Νοσοκομείο Άρτας εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση θανάτου της 28χρονης στην οποία αναφέρει:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».