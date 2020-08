Καλό ταξίδι Γιάννη..Ήταν ο έρωτας μου όταν ήμουν παιδί ,αγάπησα βαθειά την φωνή του , μάλιστα τον είδα και να τραγουδάει ζωντανά κάπου στην Θεσσαλονίκη .... πρόλαβα ... γιατί σταμάτησε νωρίς να τραγουδά ... κάποια στιγμή τυχαία τον συνάντησα σ ένα μαγαζί και πήγα του μίλησα να του εκφρασω τον θαυμασμό μου , μας κέρασε να πιούμε μαζί ένα ποτηράκι μας μιλούσε ωρες για τον καλό του φίλο Γιάννη Πάριο , έφυγα γεμάτη από χαρά γιατί γνώρισα έναν μύθο για Μενα ... οι καλλιτεχνες που έβλεπα μικρή στις ταινιες ήταν σαν ψεύτικοι στα παιδικά μου μάτια .....Αργότερα γνώρισα την κόρη του και την γυναίκα του υπέροχα πλάσματα ... καλό ταξίδι Γιάννη Πουλόπουλο ... δύναμη στην οικογένεια σου εύχομαι ...θα τα πούμε την Τετάρτη για το τελευταίο αντίο αφού δεν προλάβαμε να πούμε και άλλες κουβέντες .... Σ ευχαριστούμε που μοιράστηκες το δώρο της καλής σου φωνής ... και μας έδειξες έναν δρόμο .... τον δικό σου το δρόμο στην μουσική .... Ευχαριστούμε .... Αντίο ... #legend #music

A post shared by 𝕄𝔼𝕃𝕀ℕ𝔸 𝔸𝕊𝕃𝔸ℕ𝕀𝔻𝕆𝕌 (@officialaslanidoumelina) on Aug 24, 2020 at 7:48am PDT