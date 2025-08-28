Βρούτσης από Θεσσαλονίκη: «Το βιοκλιματικό κολυμβητήριο στο Δήμο Αμπελοκήπων θα αλλάξει τον χάρτη του υγρού στίβου στη Β. Ελλάδα»

Σε δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Αθλητισμού, για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας και το πρόγραμμα χαρτογράφησης του ελληνικού αθλητισμού, «e-kouros», αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στην εκδήλωση της παρουσίασης των έργων στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και άλλων υπουργών.

«Κάτω από τις οδηγίες του πρωθυπουργού φέραμε ένα τολμηρό θαρραλέο νομοσχέδιο που κινήθηκε σε μία τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Είδαμε τις αδυναμίες των μέχρι τότε ομοσχεδίων που ήθελαν να αντιμετωπίσουν την αθλητική βία. Βάλαμε την τεχνογνωσία και την τεχνολογία. Κανένας πλέον δεν διαμαρτύρεται διότι κανείς δεν αισθάνεται ότι όποια ακύρωση κι αν υπάρχει αυτή είναι επηρεασμένη από τον υπουργό ή από οποιοδήποτε άλλο», είπε και συνέχισε:

«Η δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση, εγώ την καθορίζω λεκτικά ως τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση του ελληνικού αθλητισμού, λέγεται «e-kouros». Ψηφιοποιήσαμε τον ελληνικό αθλητισμό, είμαστε πρωτοποριακά η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχουμε αυτό το εργαλείο και αυτό το εργαλείο μου δίνει σήμερα τη δυνατότητα να σας πω την ταυτότητα του αθλητισμού στην Κεντρική Μακεδονία. Θα ακουστεί, για πρώτη φορά, στην Κεντρική Μακεδονία, ότι από τα 6.374 σωματεία της Επικράτειας τα 1.129, δηλαδή το 17,9% της χώρας, είναι στην Κεντρική Μακεδονία, τη δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια στη χώρα μετά την Αττική στον αθλητισμό. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης βρίσκονται συγκεκριμένα 630 σωματεία, δηλαδή το 55,8% της ΠΚΜ. Όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία είναι 18 τα αθλητικά σωματεία από τα 83 της χώρας. Αθλητές και αθλήτριες, από τους 435.337 σε όλη την Επικράτεια είχαμε αύξηση 13%. Τα στοιχεία για πρώτη φορά τα μάθαμε το ’23. άρα είχαμε αύξηση 13% το 24. Οι αθλητές στην Κεντρική Μακεδονία είναι 76.957 (το 17,7% της χώρας), άντρες 54.115 γυναίκες 22.842, άτομα με αναπηρία αθλητές 702 δηλαδή πράγματα που δεν τα γνωρίζει καμιά ευρωπαϊκή χώρα, ένα εργαλείο μοναδικό που μας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίζουμε στρατηγικά».

Ο κ. Βρούτσης αναφερόμενος στις χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν από το υπουργείο Αθλητισμού τα τελευταία έτη, χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως «την πιο φιλοαθλητική κυβέρνηση που πέρασε ποτέ», σημειώνοντας ότι «μέχρι πριν από το 2022 η χρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού για πολλά χρόνια ήταν 250 εκατομμύρια. Από το 2022 και μετά, αυτό το νούμερο εκτοξεύτηκε 100% στα 500 εκατομμύρια, (ο τετραετής κύκλος λόγω της φορολογίας του στοιχήματος). Αυτή η μεγάλη αύξηση είναι χρηματοδότηση στον ελληνικό αθλητισμό, στα σωματεία της ομοσπονδίας, σε χώρους που δίνουμε χρήματα για τον αυτισμό, που δεν υπήρχαν ποτέ στο παρελθόν, η πιο φιλοαθλητική κυβέρνηση στην ιστορία της μεταπολίτευσης», όπως είπε ο κ. Βρούτσης.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι, μέχρι τέλος του χρόνου, στα κινητά τηλέφωνα των Ελλήνων θα παρουσιαστεί το «my kouros up», ενώ μέχρι τον Ιούλιο του 2026, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, ετοιμάζεται η ψηφιακή κάρτα υγείας αθλητή.

Τέλος, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις και στην αύξηση προϋπολογισμού στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ αναφερόμενος στις ομάδες του ΠΑΟΚ και του (μπασκετικού) Άρη, τόνισε ότι πρόκειται να «λάβουν τα μερίδια που τους ανήκουν» σε Καυταντζόγλειο και Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, αντίστοιχα, και πως «θα τους δοθούν αυτά που δεν τους είχαν δοθεί ποτέ». Ο κ Βρούτσης χαρακτήρισε «τεράστια αθλητική επένδυση», η οποία αφορά των υγρό στίβο, ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, το βιοκλιματικό κολυμβητήριο στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος του Δήμου Αμπελοκήπων, έργο που -όπως είπε- θα αλλάξει όλο το χάρτη του υγρού στίβου στην Βόρεια Ελλάδα».