Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση Σκέρτσου – αντιπολίτευσης για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σημειώθηκε στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση για «αναποτελεσματικό, προεκλογικό και επικοινωνιακό πυροτέχνημα», ο Άκης Σκέρτσος αντέτεινε ότι «είναι ένα το νομοσχέδιο απόλυτα σωστό και συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, που έχει βραχυκυκλώσει την αντιπολίτευση» ενώ απέρριψε την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για ηλικιακά διαβαθμισμένη πρόσβαση, κατηγορώντας το για «υποκρισία».

«Εδώ και δυο χρόνια είναι άλαλα τα χείλη του κόμματος και του αρχηγού του. Σήμερα ήρθε στη Βουλή με ‘προφάσεις εν αμαρτίαις’ να κατηγορήσει την κυβέρνηση, κάνοντας μάλιστα ένα ολέθριο λάθος, καταθέτοντας μια τροπολογία που θέτει τη χώρα εκτός ενωσιακής νομοθεσίας», ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Επικρατείας καταλόγισε στην αντιπολίτευσης «ανευθυνότητα και υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι «με αυτή τη παρελκυστική στάση, παίζει το παιχνίδι των καθυστερήσεων το οποίο βολεύει τους ψηφιακούς κολοσσούς».

Απευθυνόμενος στο ΚΚΕ, ο Άκης Σκέρτσος το κατηγόρησε ότι «ενώ μιλά για την αρρύθμιστη καπιταλιστική αγορά, αρνείται να ψηφίσει την επιβολή προστίμων στους τεχνολογικούς κολοσσούς».

Επίθεση εξαπέλυσε και στην Ελληνική Λύση και τη Νίκη, τονίζοντας ότι «ομνύουν μεν στην οικογένεια, αλλά καταψηφίζουν ένα νομοσχέδιο για την προστασία της» ενώ για την Πλεύση Ελευθερίας σημείωσε ότι «η στάση της δεν είναι ούτε ελευθερίας ούτε υπευθυνότητας αλλά ανελευθερίας».

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Εσείς έχετε αφήσει αρρύθμιστο το τοπίο», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης. «Λέτε σοβαρά ψέματα και το κάνετε σκόπιμα. Εμείς μιλάμε για έναν ψηφιακό κόσμο που έχει τα προβλήματα του και για έναν ψεύτικο κόσμο που είναι ο δικός σας. Μην μας κάνετε εμάς μαθήματα γιατί σήμερα πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη να λέτε ψέματα. Στη Γαλλία πήραν πίσω το νόμο εξαιτίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου ή εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης.

Έντονα επικριτικός εμφανίστηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «απύθμενη υποκρισία». «‘Όταν το ΚΚΕ φώναζε και σας έλεγε να μην κάνετε πλάτες στα ψηφιακά μονοπώλια εσείς τους βάζατε πλάτες για να συνεχίζουν να αισχροκερδούν. Και σήμερα έρχεστε και ισχυρίζεστε ότι θα τους βάλετε χέρι, θα τους ξηλώσετε τα γαλόνια θα βάλετε πρόστιμο και ομολογείτε ότι έχουν 800 δισ. ευρώ τζίρο. Αυτό και αν είναι υποκρισία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Παφίλης.

Για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης», Γιώργος Ρούντας. «Η καθολική απαγόρευση ενέχει πολλούς κινδύνους. Έχετε αποτύχει να παρέχετε Παιδεία στα παιδιά, και αυτό είναι ένας από τους λόγους που χάνονται στο διαδίκτυο», σημείωσε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας ανέφερε ότι «το νομοσχέδιο είναι ένα τίποτα και ασόβαρο». «Μας λέτε κάτι ανοησίες του τύπου καμία διάταξη δεν εφαρμόζεται ποτέ απολύτως. Όταν μιλάτε για ανεύθυνη αντιπολίτευση, θα πρέπει να είστε εσείς υπεύθυνη κυβέρνηση και να το αποδεικνύετε με τα έργα σας. Δυστυχώς αποδεικνύετε για άλλη μια φορά πόσο ανεύθυνοι είστε», ανέφερε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ