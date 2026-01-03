ΠΑΣΟΚ για Ελληνική Λύση: Πετάει λάσπη για να ξεπληρώσει τα γραμμάτια του στον κ. Μητσοτάκη

  • Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατηγορεί την Ελληνική Λύση ότι «πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να ξεπληρώσει τα γραμμάτια του στον κ. Μητσοτάκη», προσθέτοντας πως δίνει «τα ρέστα του για να συμμετέχει σε κυβέρνηση Μητσοτάκη».
  • Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «όσες ανίερες συμμαχίες και αν κάνει, όσο και να σφιχταγκαλιάζεται με τον ακροδεξιό κ.Βελόπουλο, οι μέρες του στην εξουσία τελειώνουν».
  • Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ είχε σχολιάσει ότι το κόμμα του κ. Βελόπουλου «ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και το χαρακτήρισε «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Enikos Newsroom

πολιτική

«Ο αδελφοποιτός των κυριών Βορίδη και Γεωργιάδη πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να ξεπληρώσει τα γραμμάτια του στον κ. Μητσοτάκη. Δίνει τα ρέστα του για να συμμετέχει σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός τον έχει πάρει χαμπάρι και θα ακυρώσει τα σχέδια του. Θα τον στείλει να κάνει παρέα με τον πάτρωνα του, τον κ. Μητσοτάκη, στα έδρανα της αντιπολίτευσης», σχολιάζει το γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την απάντηση της Ελληνικής Λύσης.

Επιπροσθέτως, το γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει: «όσο για τον Πρωθυπουργό, όσες ανίερες συμμαχίες και αν κάνει, όσο και να σφιχταγκαλιάζεται με τον ακροδεξιό κ.Βελόπουλο, οι μέρες του στην εξουσία τελειώνουν. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν πολύ καλύτερα από τη συμπαιγνία Μητσοτάκη -Βελόπουλου».

Παράλληλα, νωρίτερα, σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είχε αναφέρει τα εξής:

«Τυχαίο; Το κόμμα του κ. Βελόπουλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει ότι «κάνουν τον “αυτοφωράκια” του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού προηγουμένως συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές και χωρίς να εκπληρώνεται η πλειοψηφία των 3/5».

22:45 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: «Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες»

«Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ με αφο...
22:14 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Χατζηδάκης: Το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει την άγνοια με τη δημαγωγία

«Άγνοια και δημαγωγία», καταλογίζει το γραφείο Τύπου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατ...
21:49 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας – Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες

«Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να ‘βαφτίσει το ψάρι κρέας’. Παρουσίασε έ...
20:35 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελληνική Λύση: Το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά για «δεκανίκια»

«Εμείς δεν θα μπούμε στη λογική στελεχών αλλά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που αναφέρονται με απαξι...
