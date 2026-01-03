ΠΑΣΟΚ για Ελληνική Λύση: Πετάει λάσπη για να ξεπληρώσει τα γραμμάτια του στον κ. Μητσοτάκη

«Ο αδελφοποιτός των κυριών Βορίδη και Γεωργιάδη πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να ξεπληρώσει τα γραμμάτια του στον κ. Μητσοτάκη. Δίνει τα ρέστα του για να συμμετέχει σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός τον έχει πάρει χαμπάρι και θα ακυρώσει τα σχέδια του. Θα τον στείλει να κάνει παρέα με τον πάτρωνα του, τον κ. Μητσοτάκη, στα έδρανα της αντιπολίτευσης», σχολιάζει το γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την απάντηση της Ελληνικής Λύσης.

Επιπροσθέτως, το γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει: «όσο για τον Πρωθυπουργό, όσες ανίερες συμμαχίες και αν κάνει, όσο και να σφιχταγκαλιάζεται με τον ακροδεξιό κ.Βελόπουλο, οι μέρες του στην εξουσία τελειώνουν. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν πολύ καλύτερα από τη συμπαιγνία Μητσοτάκη -Βελόπουλου».

Παράλληλα, νωρίτερα, σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είχε αναφέρει τα εξής:

«Τυχαίο; Το κόμμα του κ. Βελόπουλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει ότι «κάνουν τον “αυτοφωράκια” του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού προηγουμένως συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές και χωρίς να εκπληρώνεται η πλειοψηφία των 3/5».