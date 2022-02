Μητσοτάκης: Καλωσορίζουμε την επιλογή της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή της προοπτική

Την αλληλεγγύη του στον λαό της Ουκρανίας και τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός καλωσόρισε την επιλογή της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή της προοπτική, λέγοντας ότι “είναι μια χώρα από εμάς”.

“Απόλυτη αλληλεγγύη στον Πρόεδρο @ZelenskyyUa και τον λαό της Ουκρανίας. Καλωσορίζουμε την επιλογή της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή της προοπτική, είναι μια χώρα από εμάς” έγραψε συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

“Full solidarity with President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine. We welcome Ukraine’s EU choice; they are one of us”