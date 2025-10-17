Μαρινάκης: «Κροκοδείλια τα δάκρυα» του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου

Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

«Tο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών, για τους οποίους τάχα, τώρα, ανησυχεί» τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του, με την οποία εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνει ότι «αν πραγματικά στο ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, της Δικαιοσύνης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι, έστω και τώρα, να διαβάσουν προσεκτικά την τελευταία επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει, για ακόμα μία χρονιά την σημαντική πρόοδο της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους τομείς και την κατατάσσει στα κράτη με τις λιγότερες συστάσεις μεταξύ της ΕΕ. Εκτός εάν πλέον στη σημερινή εκδοχή του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο «κόλπο» και μοναδικοί αξιόπιστοι συνομιλητές του είναι οι ακραίοι κομματικοί σχηματισμοί που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας και επιτίθενται καθημερινώς στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη:

Τα «δάκρυα» του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου μόνο ως «κροκοδείλια» μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, «ό,τι σπέρνεις, θερίζεις» και το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες «έσπειρε» προβληματικές δηλώσεις, όπως του προέδρου του κ. Ανδρουλάκη που έλεγε ότι «δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη», αλλά και στελεχών του, που υιοθετούσαν τις ανυπόστατες θεωρίες για τα «χαμένα βαγόνια» και τα «ξυλόλια», εργαλειοποιώντας τον πόνο των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αυτό που ψήφισε «παρών» στο αίτημα άρσης ασυλίας για «εσχάτη προδοσία» κατά βουλευτών, για ψήφο κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και συνεπέγραψε με την Πλεύση Ελευθερίας πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με αβάσιμους ισχυρισμούς.

Με όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών, για τους οποίους τάχα, τώρα, ανησυχεί.

Αν πραγματικά στο ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, της Δικαιοσύνης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι, έστω και τώρα, να διαβάσουν προσεκτικά την τελευταία επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει, για ακόμα μία χρονιά την σημαντική πρόοδο της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους τομείς και την κατατάσσει στα κράτη με τις λιγότερες συστάσεις μεταξύ της ΕΕ. Εκτός εάν πλέον στη σημερινή εκδοχή του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο «κόλπο» και μοναδικοί αξιόπιστοι συνομιλητές του είναι οι ακραίοι κομματικοί σχηματισμοί που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας και επιτίθενται καθημερινώς στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

Αυτά είναι τα δύο επιδόματα που θα δοθούν τον επόμενο μήνα- Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλαχόντων – Ποιους αφορά

Κάμερα ασφαλείας «έπιασε» γάτα να ρίχνει ποντίκι στο φαγητό οικογένειας – ΦΩΤΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 μήλα στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:27 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Δημοσκόπηση MRB: Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές – Τι περιμένουν από τον Αλέξη Τσίπρα

Tο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής (17/10) στο κε...
18:55 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών

«Ο πρωθυπουργός που η επταετής διακυβέρνηση του έχει ταυτιστεί με την υπονόμευση του κύρους τω...
18:44 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Κάτω από τη βάση ο κ. Μητσοτάκης και στην εξωτερική πολιτική

«Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική ...
17:54 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κυρανάκης: Η απόσυρση των τρόλεϊ θα γίνει σταδιακά – Το σύνολο των εργαζομένων δεν θα χάσει την εργασία του

«Με λιγότερο κόστος θα έχουμε καλύτερη υποδομή, καλύτερες υπηρεσίες, με περισσότερα πιο φθηνά ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης