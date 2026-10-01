Καμία απόφαση για αυξήσεις στα επιδόματα βουλευτών – Τι αναφέρουν κύκλοι του προεδρείου της Βουλής

Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του προεδρείου της Βουλής.

Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην ολομέλεια της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σήμερα, όπως μαθαίνω, ο Πρόεδρος της Βουλής ανήγγειλε αυξήσεις αποζημιώσεων για τους Βουλευτές για τις Επιτροπές, στις οποίες η συντριπτική πλειοψηφία δεν πατάει, αλλά πατάει τη σύνδεση μέσω webex. Δεν είναι οι Βουλευτές στο webex για να πάρουν 75 ευρώ. Τι παράδειγμα είναι αυτό στην κοινωνία; Τι παράδειγμα είναι αυτό στην κοινωνία; Η ρεμούλα, η παγαποντιά, να αυξάνουμε τις αποδοχές του εαυτού μας, να αυξηθεί το επίδομα ενοικίου των Βουλευτών την ώρα που ο κοσμάκης δεν έχει να πληρώσει τα ενοίκιά του και άπαντες απόντες» είπε πει η κα Κωνσταντοπούλου.

Για το ζήτημα αυτό, ο προεδρεύων Πάρις Κουκουλόπουλος διευκρίνισε τα εξής: «Επειδή είχαμε τη Διάσκεψη των Προέδρων -και είναι ο κ. Καζαμίας εδώ ευτυχώς, ήμασταν παρόντες αμφότεροι- ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση για τίποτα. Ούτε προανήγγειλε. Μάλιστα, ειδικά για το θέμα που είπατε για τις συνεδριάσεις, είχαμε και έναν ενδιαφέροντα διάλογο φεύγοντας, όπου ήταν ο κ. Καζαμίας -νομίζω- παρών, ο κ. Παφίλης, εγώ, ο κ. Αμανατίδης και έγινε ξεκάθαρο ότι δεν έχει γίνει τέτοια πρόταση. Θέλει τη γνώμη των κομμάτων και δεν βγήκε ούτε απόφαση ούτε έγινε προαναγγελία. Για να είναι σαφές αυτό, δεν θέλω να υπάρχει η εικόνα ότι κάτι αποφασίστηκε και θα συνεχίσει ή θα παρθεί πίσω οτιδήποτε άλλο. [. . .] Είχαμε έναν διάλογο για πέντε λεπτά μετά το τέλος της Διάσκεψης» είπε ο κ. Κουκουλόπουλος.

Πηγές του προεδρείου της Βουλής επιβεβαίωσαν ότι τα πράγματα έγιναν όπως τα περιέγραψε ο κ. Κουκουλόπουλος. Το ζήτημα είχε τεθεί στον Πρόεδρο από βουλευτές και από μέλη της Διάσκεψης και στο παρελθόν ενώ ετέθη στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης μετά το τέλος της. Ο Πρόεδρος τους παρέπεμψε στα κόμματά τους λέγοντας εγώ δεν παίρνω τέτοια απόφαση. Αν τα κόμματα συμφωνήσουν και δεν υπάρχουν αντιδράσεις θα το δούμε από τη νέα χρονιά, σημείωσαν οι ίδιες πηγές. Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν είναι αρνητικός, εφόσον υπάρξει η σύμφωνη γνώμη των κομμάτων και αν υπάρξουν σχετικές αποφάσεις, αυτές θα ισχύσουν με το νέο έτος ανέφεραν χαρακτηριστικά.