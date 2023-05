Εμβάθυνση των στρατιωτικών δεσμών Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ ενισχύονται όλο και περισσότερο και σε κάθε ευκαιρία η ηγεσία του ΓΕΕΘΑ φροντίζει να κάνει ένα βήμα περισσότερο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Στρατηγική Προσέγγιση της Ελλάδας με τις χώρες του Κόλπου αποτελεί πλέον γεγονός, με ισχυρές συμμαχίες και συμφωνίες, οι οποίες δημιουργούν νέους άξονες και επαναπροσδιορίζουν το ειδικό βάρος της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Άλλωστε, μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συναντώντας στο Ντουμπάι τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της χώρας, Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών ενώ στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις των δύο υπουργών επιβεβαιώθηκε η περαιτέρω ενδυνάμωση των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών και η συνεργασίας τους σε ευρύ φάσμα τομέων, καθώς και σε διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της υπογραφής, του «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – ΗΑΕ» (Military Cooperation Program) για το έτος 2023 από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχο Νικόλαο Χολέβα και τον Director of the Directorate of Education Brigadier General Staff Eng. Nasir Rashid AlNaqbi των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ.

Έχοντας αυτή την δυναμική αλλά και ως παρακαταθήκη το γεγονός ότι ο Εμιρατινός Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν ο πρώτος που επισκέφθηκε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ τον Ιανουάριο του 2020 για να του ευχηθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στο πλαίσιο της τελετής εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας «DEFEA 2023», ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συναντήθηκε με τον Assistant Under Secretary for Support and Defence Industries του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Major General Dr. Mubarak Saeed bin Ghafan Al Jabri.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ καλωσόρισε τον Major General Dr. Mubarak στην «DEFEA 2023», και του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συμμετοχή εταιρειών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Έκθεση.

Σε κλίμα εξαιρετικής συνεννόησης και συνεργασίας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Major General Dr. Mubarak αντάλλαξαν απόψεις σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και στην σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφέρθηκαν στην μακροχρόνια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο Χωρών, η οποία βασίζεται στο κοινό όραμα για ειρήνη και ευημερία στην περιοχή της Μεσογείου και ευρύτερα, που επιβεβαιώθηκε εκ νέου με την πρόσφατη υπογραφή του «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΑΕ για το Έτος 2023».

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισήμανε την δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας με ακόμα περισσότερες και αυξανόμενες σε δυσκολία και πολυπλοκότητα κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, με δραστηριότητες στους τομείς της ανταλλαγής στρατιωτικών πληροφοριών και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Αμυντικών Βιομηχανιών. Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ότι προσβλέπει στην συμμετοχή προσωπικού και μέσων των ΗΑΕ στην Άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 2023», όπως είχε συμβεί και στην αντίστοιχη Άσκηση το 2021.

Ειδικότερα και στο πλαίσιο της περαιτέρω εμβάθυνσης της Στρατιωτικής Συνεργασίας, έγινε αναφορά στις νέες εγκαταστάσεις του «Training and Qualification Centre» των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ με δυνατότητα φιλοξενίας 900 ατόμων, σε έκταση που παραχωρήθηκε στο Στρατόπεδο «Επιλάρχου ΜΕΛΛΙΔΗ» στον Αυλώνα καθώς και στην εξέταση της παραχώρησης έκτασης για την ανέγερση επιπλέον κτηρίων.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία με τον προκάτοχό του Στρατηγό Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, και εξέφρασε την βεβαιότητά του για την επιτυχή συνέχισή της με τον νέο Chief of Staff of the UAE Armed Forces Aντιστράτηγο Issa Saif Mohammed Al Mazrouei.

Τέλος, ευχαρίστησε τον Major General Dr. Mubarak για την παρουσία του στην «DEFEA 2023», και του ευχήθηκε μια ευχάριστη και παραγωγική διαμονή στην Ελλάδα.