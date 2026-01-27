Δημοσκόπηση: Ενισχύει το προβάδισμά της η ΝΔ – Τι δείχνει για Καρυστιανού και Τσίπρα

Νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC καταγράφει τις διακυμάνσεις στην πρόθεση ψήφου ενώ «μετρά» τις αντιδράσεις μετά την πρόσφατη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού, που άνοιξε έναν έντονο κύκλο δημόσιας συζήτησης. Όπως φαίνεται δεν μεταβάλλει τη δυνητική ψήφο στο πρόσωπό της. Αντίθετα, η αρνητική επίδραση της συνέντευξης αποτυπώνεται κυρίως στην εικόνα της. Ένας στους δύο χαρακτηρίζει «αδιάφορο» το rebranding Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, με 26,9% παραμένει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, ανοίγοντας τη χρονιά με ενίσχυση ποσοστών αλλά χωρίς ανατροπή της γενικής εικόνας. Οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (16,7%), ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση ενισχύοντας το ποσοστό του στο 12,7%.

Στη τρίτη θέση είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,4% και το ΚΚΕ με 5,0%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,0%. Ακολουθούν το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1% ενώ το «άλλο κόμμα» φτάνει το 11,4%, ποσοστό ενδεικτικό της απομάκρυνσης από τις υπάρχουσες πολιτικές επιλογές.

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,7%, με την επιλογή «κανέναν» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 31,2%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 9,7%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,6% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%. Σε χαμηλότερα ποσοστά κινούνται ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,1%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2%.

«Όχι έτοιμη ακόμη η Μ. Καρυστιανού για την πολιτική», λένε 7 στους 10

Στην ερώτηση για το κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού θεωρείται έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική, η πλειοψηφία των ερωτώμενων εμφανίζεται επιφυλακτική. Το 70% απαντά ότι τη θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη». Ένα μικρό ποσοστό (3%) δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δύο επόμενες ερωτήσεις, οι οποίες τέθηκαν χρονικά μετά τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πρόσφατη παρουσία της Μ. Καρυστιανού φαίνεται ότι επηρέασε κυρίως τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι πολίτες, οδηγώντας σε διαφορετικές εκτιμήσεις για την εικόνα της, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται αντίστοιχη επίδραση στη δυνητική ψήφο.

Συγκεκριμένα, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ το 14% ότι είναι καλύτερη. Σε αντίθεση με την εικόνα, η δυνητική ψήφος παραμένει σταθερή. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος Καρυστιανού διαμορφώνεται στο 14,5% στο πρώτο κύμα της έρευνας (πριν τη συνέντευξη) και στο 13,8% στο δεύτερο. Συνολικά το 37% των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Υπεροχή Καρυστιανού έναντι Τσίπρα σε υποθετική αναμέτρηση με τον Μητσοτάκη

Στην ερώτηση για το ποιος από τους δύο, η Μαρία Καρυστιανού ή ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση, η πλειοψηφία των ερωτώμενων (53%) απαντά ότι κανείς από τους δύο δε θα μπορούσε να το πετύχει. Ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα.

49% αδιάφοροι, 35% αρνητικοί για το rebranding Τσίπρα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το rebranding του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να δημιουργεί ισχυρό αποτύπωμα στο εκλογικό σώμα. Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (49%) δηλώνουν ότι το αξιολογούν ως αδιάφορο, ενώ ένα επιπλέον 35% εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί, με μόλις το 14% να θεωρεί ότι «πάει καλά».

Η εικόνα αυτή αντανακλάται και στη δυνητική ψήφο, καθώς στο δεύτερο κύμα της έρευνας το 74,5% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα. Αντίθετα, μόνο το 9,9% εμφανίζεται πολύ πιθανό να μετακινηθεί εκλογικά υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα. Συνολικά, το 24,5% των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι λίγο, αρκετά ή πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα.