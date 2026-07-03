Ανδρουλάκης: Τι είπε για τις συνεργασίες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», και αναφέρθηκε στις πιθανές πολιτικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, καθώς και στη διεύρυνση του κόμματος στον χώρο της κεντροαριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού ακροατηρίου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου και υπογράμμισε ότι το κόμμα απευθύνεται σε κάθε πολίτη που συμφωνεί με το πρόγραμμά του και στηρίζει τον στόχο της πολιτικής αλλαγής. «Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμά μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή. Ήρθαν ήδη βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Θέλουμε τις συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθυνόμαστε σε κάθε ψηφοφόρο. Και σε αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφυκτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής. Με ρωτάτε πώς θα κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο, δηλαδή, δεν έχω προσωπικά μια τέτοια κυβερνητική προϊστορία ώστε να πει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του κέντρου ότι “με αυτά που έκανε, δεν θα σε επιλέξουμε ποτέ”. Αυτό φοβάται η Νέα Δημοκρατία», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το κόμμα μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, ενώ άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορούν να το ψηφίσουν από όλους τους πολιτικούς χώρους, αν τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Κάποιους άλλους δεν θα τους ψηφίσουν ποτέ. Γι’ αυτό και η Νέα Δημοκρατία σκηνοθετεί το σκηνικό που έβγαλε πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη το 2023», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.