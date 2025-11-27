Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: Εάν είχα κάνει στη χώρα τη ζημιά που έχουν κάνει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, δεν θα μπορούσα να πιώ καφέ στο Σύνταγμα

Στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Realfm 97,8.

«Εγώ αυτό που λέω είναι ότι συνεχίζω έναν αγώνα στο προσκήνιο χωρίς πλάτες. Δεν με έχει υιοθετήσει κανένα ισχυρό συμφέρον», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ερώτηση για ποιους «χτυπάει η καμπάνα» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «για όλους. Για όλους αυτούς. Σας είπα εάν εγώ είχα κάνει στη χώρα τη ζημιά που έχει κάνει με τη διαφθορά, το διχασμό ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας δεν θα μπορούσα να πιώ καφέ στο Σύνταγμα. Κάποιοι έχουν πλάτες. Κάποιοι προστατεύονται».

«Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια δημιουργεί ουσιαστικά μία κρίση εμπιστοσύνης του λαού απέναντι στους πολιτικούς. Τι λέει ο λαός; Όλοι το ίδιο είναι, αυτό λέει ο λαός αν πας στο καφενείο μέσα σου λέει τι ΣΥΡΙΖΑ, τι ΠΑΣΟΚ, τι ΝΔ όλοι το ίδιο είναι. Όχι το μήνυμά μου (σ.σ. είναι): Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν έχουμε όλοι την ίδια πορεία. Δεν κάναμε όλοι ρουσφέτια. Δεν έχουμε όλοι σχέση με διαπλοκή και διαφθορά», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

