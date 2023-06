Το Netflix ανοίγει εστιατόριο στο Λος Άντζελες – «Από την οθόνη στο τραπέζι»

Το Netflix ετοιμάζει κάτι ξεχωριστό για τους λάτρεις των αγαπημένων εκπομπών μαγειρικής.

Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι ανοίγει ένα pop-up εστιατόριο στο Λος Άντζελες με μενού από γνωστούς σεφ που πρωταγωνιστούν στις δημοφιλείς παραγωγές του όπως το «Chef’s Table», το «Nailed It!» και το «Iron Chef: Quest for an Iron Legend».

«Αυτοί οι θρύλοι της μαγειρικής θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα ειδικό μενού γευσιγνωσίας που θα περιλαμβάνει γευστικές μπουκιές από τις ξεχωριστές σπεσιαλιτέ τους προσφέροντας στους θαυμαστές και στους καλοφαγάδες μια μοναδική εμπειρία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Netflix to Launch Pop-Up Restaurant in Los Angeles Featuring Curtis Stone, Rodney Scott and More Star Chefs https://t.co/El9Wo0CBOV

— Variety (@Variety) June 13, 2023