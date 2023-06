Netflix: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του 3ου κύκλου του «The Witcher» – «Όλα αλλάζουν» – ΒΙΝΤΕΟ

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του 3ου κύκλου του «The Witcher», με τον Χένρι Καβίλ (Henry Cavill) να πρωταγωνιστεί στον εμβληματικό ρόλο του Geralt of Rivia για τελευταία φορά.

Η πολυαναμενόμενη 3η σεζόν υπόσχεται ότι «όλα αλλάζουν». Το 1ο μέρος (5 επεισόδια) θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιουνίου, ενώ το 2ο μέρος με τα εναπομείναντα τρία επεισόδια θα κυκλοφορήσει στις 27 Ιουλίου.

«Το ταξίδι μου ως Geralt of Rivia ήταν γεμάτο με τέρατα και περιπέτειες και τώρα ήρθε η ώρα να αφήσω το μενταγιόν και τα σπαθιά μου για την 4η σεζόν», δήλωσε ο Καβίλ σε ανάρτησή του στο instagram τον Οκτώβριο του 2022 δίνοντας την σκυτάλη στον Λίαμ Χέμσγουορθ (Liam Hemsworth).

Μαζί με τον Καβίλ, πρωταγωνιστούν η Φρέγια Άλλαν (Freya Allan) ως Ciri και η Άνια Σαλότρα (Anya Chalotra) ως Yennefer of Vengerberg. Επίσης επιστρέφουν στον τρίτο κύκλο οι Τζόι Μπέιτι (Joey Batey), Μίμι Ντιβένι (Mimi Ndiweni), Ίμον Φαρέν (Eamon Farren), Μιάνα Μπέρινγκ (MyAnna Buring), Γουίλσον Ράτζου-Πουτζάλτε (Wilson Mbomio) και Τομ Κάντον (Tom Canton).

They have the power to change it all. Trailer tomorrow 🐺⚔️ #thewitcher pic.twitter.com/INs3p5JDwx

— The Witcher (@witchernetflix) June 7, 2023