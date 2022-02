The Rings of Power: Οι πρώτες εκπληκτικές ΦΩΤΟ από τη σειρά του “The Lord of the Rings”

Μία πρώτη ματιά στην πολυαναμενόμενη prequel σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών με τον πλήρη τίτλο, “The Lord of the Rings: The Rings of Power” δίνει η Amazon Studios, μέσω φωτογραφιών σε ειδικό αφιέρωμα του Vanity Fair.

Πρόκειται για την πιο ακριβή τηλεοπτική σειρά στην ιστορία, καθώς το κόστος παραγωγής και των πέντε προγραμματισμένων κύκλων της σειράς αναμένεται να φτάσει -ή και να ξεπεράσει- το 1 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το αφιέρωμα του Vanity Fair, η σειρά “The Lord of the Rings: The Rings of Power” θα έχει 22 πρωταγωνιστές και πολλαπλές ιστορίες από όλα τα βασίλεια της μυθολογίας του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Τα γεγονότα της σειράς διαδραματίζονται στην περίοδο της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης, δηλαδή περίπου 2.000 χρόνια πριν από τις δύο τριλογίες του Πίτερ Τζάκσον (“The Lord of the Rings” και “The Hobbit”).

The Rings of Power: Ποιοι ηθοποιοί θα ενσαρκώσουν τους χαρακτήρες

Όπως έχει γίνει γνωστό, την πολεμίστρια, “Galadriel”, θα υποδυθεί η Μόρφιντ Κλάρκ και τον φιλόδοξο νεαρό ηγέτη των ξωτικών, “Elrond”, ο Ρόμπερτ Αραμάγιο. Επίσης, στη σειρά θα προστεθούν ολοκαίνουριοι χαρακτήρες στη μυθολογία της Μέσης Γης, όπως η πριγκίπισσα των Νάνων, Disa, την οποία θα υποδυθεί η Σοφία Νομβέτε, και ο Silvan Elf, “Arondir” τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Ισμαίλ Κρούζ Κόρδοβα.

The Rings of Power: Ποιος θα ενσαρκώσει τον Sauron

Ένας από τους σημαντικότερους χαρακτήρες του “The Rings of Power” και γενικότερα της μυθολογίας του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, είναι ο Άρχοντας του Σκότους, Sauron. Οι συντελεστές της σειράς αναφέρουν ότι η παρουσία του στη σειρά θα είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία του σόου.

Όμως ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί τα ονόματα των ηθοποιών που θα ενσαρκώσουν τον Sauron και τον Βασιλιά της Γκόντορ, Isildur, που έκοψε τα δάχτυλα του Sauron και πήρε στα χέρια του το “One Ring”.

Σε λίγες ημέρες το επίσημο τρέιλερ της σειράς

Όλοι οι φαν της μυθολογίας του “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών” περιμένουν με ανυπομονησία την Κυριακή, καθώς τότε η Amazon Studios θα κυκλοφορήσει το πρώτο επίσημο τρέιλερ της σειράς στο πλαίσιο του Super Bowl LVI.

Δείτε τις πρώτες εκπληκτικές φωτογραφίες της σειράς “The Rings of Power”

Δείτε το teaser τρέιλερ της σειράς

Το πλήρες cast του “The Rings of Power” περιλαμβάνει τους: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, και Sara Zwangobani.