Μάριος Καρακατσάνης: Ο Έλληνας συγγραφέας που φέρνει τον… τρόμο στο Netflix μιλά στο enikos.gr

Ένα όνειρό του κατάφερε να πραγματοποιήσει ο συγγραφέας Μάριος Καρακατσάνης και ταυτόχρονα να χαρίσει μία μεγάλη επιτυχία στην ελληνική λογοτεχνία. Το βιβλίο του “Άμυ” γίνεται το πρώτο από Έλληνα συγγραφέα που ταξιδεύει στο Netflix και ήδη γυρίζεται το πιλοτικό επεισόδιο για την παγκόσμια πλατφόρμα.

της Ελένης Καραμήτσου

Ο Μάριος Καρακατσάνης εκπροσωπεί το λογοτεχνικό είδος του θρίλερ και σίγουρα οι συνδρομητές του Netflix θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για… ελληνικό τρόμο. Ο Μάριος Καρακατσάνης συστήνεται μέσω του enikos.gr και μιλά για την πορεία, τα όνειρα, τα σχέδιά του και φυσικά για την “Άμυ” του.

-Τα πρώτα βήματα στη λογοτεχνία

Όλα ξεκίνησαν πριν από δέκα χρόνια. Εκ των οποίων τα πρώτα πέντε ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Έλιωσα πάρα πολλές σόλες παπουτσιών για να μοιράζω τις αφίσες των βιβλίων μου σε βιβλιοπωλεία σε όλη την Αθήνα, τις οποίες σημειωτέον, τις σχεδίαζα μόνος μου.

Επίσης, συμμετείχα πολύ ενεργά σε όλες τις ομάδες βιβλίου στο Facebook, ώστε να με γνωρίσει ο κόσμος. Να με μάθει. Έφτιαχνα επίσης βίντεο για προώθηση. Ενώ παράλληλα έγραφα και νουβέλες τις οποίες και μοίραζα δωρεάν στον κόσμο.

Και όταν μιλάω για δωρεάν ιστορίες, δεν αναφέρομαι σε αυτά που κάνουν τώρα αρκετοί, όπου γράφουν 2 σελίδες και τις ανεβάζουν. Εδώ μιλάμε για ένα συνολικό έργο 35 αυτόνομων ιστοριών, συνολικού όγκου 1.235 σελίδων. Έτσι λοιπόν κατάφερα να ξεχωρίσω από τον σωρό και ο κόσμος να αγοράζει κατόπιν τα βιβλία μου. Δε με βοήθησε ποτέ κανείς, ούτε μου χαρίστηκε τίποτα.

-Η ΑΜΥ είχε θερμή υποδοχή, απ’ όσο ξέρω, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Δόξα τω Θεώ να λέμε, η Άμυ μου πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί το πρώτο μέρος της εδώ και 7 χρόνια και έχει αλλάξει 3 εκδοτικούς οίκους! Ο πρώτος χρεοκόπησε, ο δεύτερος την αγκάλιασε σφιχτά και την έκανε επανέκδοση ενώ ο τρίτος την πήρε αμέσως μόλις έληξαν τα δικαιώματά της, διαδίδοντάς της τη χάρη στη δύναμη που έχει στον χώρο του βιβλίου, σε όλη την Ελλάδα.

Στο εξωτερικό όμως και μόνο μέσο της Ontime books, κυριολεκτικά απογειώθηκε! Γνωρίζει σπουδαίες στιγμές, που εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, να νιώσουν όλοι οι συγγραφείς οι οποίοι πολεμούν μονάχοι και με πολύ κόπο, στο δύσκολο αυτό μονοπάτι της λογοτεχνίας.

-Ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό το βιβλίο;

Το βιβλίο μιλάει για το πως αντιλαμβάνεται τον έρωτα, την αγάπη, την φιλία μα και την οικογένεια μια νεαρή κοπέλα η οποία πάσχει από σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή.

Ένα θέμα ταμπού για την εποχή μας.

-Θεωρείς ότι οι Έλληνες διαβάζουν λογοτεχνία τρόμου ή είναι και αυτό παρεξηγημένο είδος;

Βασικά οι Έλληνες δεν διαβάζουν γενικότερα βιβλία. Δεν τα θεωρούν πλέον ως πιότερη μορφή διασκέδασης. Οι ελάχιστοι όμως που διαβάζουν, δεν συγκαταλέγεται το είδος αυτό της λογοτεχνίας που εγώ εκπροσωπώ στις προτιμήσεις τους. Και οι λόγοι είναι ξεκάθαρα δύο.

Η κουλτούρα μας δεν συνάδει με αυτού του είδους τη λογοτεχνία και δεύτερον όταν ο Έλληνας ακούει θρίλερ, κατευθείαν ο νους του πάει στο αίμα, στα έντερα, στη βία και τη φρίκη. Όχι φυσικά ότι δεν ισχύει, απλά όλα έχουν κατηγορίες. Αυτά που προ ανέφερα ανήκουν στα λεγόμενα splatter. Εγώ γράφω ψυχολογικά, κοινωνικά και θρησκευτικά θρίλερ. Καμία απολύτως σχέση με τα παραπάνω.

-Πώς έφθασε η Άμυ στο Netflix ;

Έχοντας μεταφραστεί εδώ και 5 χρόνια στα αγγλικά, κυκλοφόρησε από την Ontime books πριν από 2 χρόνια. Στο ξεκίνημά της έγινε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα από τη μεγαλύτερη λέσχη βιβλίου της Αμερικής με 3 εκατ. αναγνώστες, και έτσι έγινε το βιβλίο της ημέρας.

Από εκεί και μετά η Άμυ πάνω από 16 μήνες, είναι στα 50 best seller της Amazon στην υποκατηγορία Horror Reference. Όπου από εκεί τράβηξε την προσοχή Ινδών παραγωγών του Netflix και θέλησαν να την κάνουν σειρά, αλλά και μετάφραση στις σημαντικότερες διαλέκτους της χώρας τους με πρώτη όλων τα Hidi.

-Πώς αντέδρασες όταν ενημερώθηκες για το γεγονός;

Ούρλιαζα σα μικρό παιδί! Δε το πίστευα! Παρ’ όλο που το κυνηγούσα αρκετά χρόνια και κάποια στιγμή είχα αρχίσει να βλέπω επιτέλους το πράσινο φως, είναι αλλιώς να το φαντάζεσαι και αλλιώς να το ζεις πραγματικά.

-Ποιες θεωρείς ότι είναι οι προοπτικές που ανοίγονται από εδώ και πέρα για εσένα;

Είναι τεράστιες. Καταρχήν έρχονται πολύ μεγάλες παρουσιάσεις σε Ινδία, Λονδίνο αλλά και άλλες χώρες. Έρχονται συνεντεύξεις σε ιστορικές εφημερίδες όπως και μεγαθήρια στον χώρο της ενημέρωσης. Επίσης, άνοιξαν πόρτες για όλους τους συγγραφείς της εκδοτικής μου, αφού χάρη στην επιτυχία της Άμυ, οι Ινδοί εκδότες ενδιαφέρθηκαν για όλη την γκάμα του εκδοτικού! Εδώ σημειώνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που ίσως ο κόσμος να αγνοεί. Το επίσημο κανάλι των Ινδών παραγωγών στο You tube, το Indian Netflix έχει 17 εκατ. συνδρομητές. Ενώ των Ινδών εκδοτών 36.000 σημεία πώλησης σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για κολοσσιαία νούμερα όχι αστεία.

-Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;

Να γίνουν μετάφραση κα τα υπόλοιπα βιβλία μου, να προωθηθούν στις ίδιες αγορές και φυσικά να κάνω άλλο ένα όνειρο μου πραγματικότητα. Όπου δεν είναι άλλο από τη δημιουργία μεγάλων χώρων φιλοξενίας για άστεγους και αδέσποτα ζώα.

Ποιος είναι ο Μάριος Καρακατσάνης

Ανήσυχος από μικρό παιδί, τον έλκυε ανέκαθεν το παράξενο, το ανεξήγητο και το μεταφυσικό στοιχείο. Σε ηλικία 13 ετών ξεκίνησε το πρώτο του έργο: μια ποιητική συλλογή όπου περιέγραφε -με το δικό του πάντα προσωπικό στυλ- τις σκέψεις, τις ανησυχίες, την αγωνία του αλλά και τις προσωπικές του εμπειρίες, ευχάριστες και δυσάρεστες. Μεγαλώνοντας, συνέχισε να γράφει ασταμάτητα, καταφέρνοντας να περιορίσει σημαντικά τη δυσλεξία του αλλά και να την εκμεταλλευτεί, μεταφέροντας όλες τις εικόνες που είχε στο μυαλό του σε γραπτό λόγο, όσο δύσκολο κι αν ήταν.

Έχει συνεργαστεί με τον Μιχάλη Σούμα ιδρυτή του ΡΟΚ συγκροτήματος ΌΝΥΞ το οποίο μεσουράνησε τη δεκαετία του 1990 με πολλές επιτυχίες και ο οποίος μελοποίησε 18 ποιήματα του σε ροκ εκτέλεση από την προσωπική συλλογή του συγγραφέα και τα οποία κυκλοφορούν βιβλίο και cd μαζί.

Το καλοκαίρι του 2020 το βιβλίο του Άμυ μεταφράστηκε στα Αγγλικά και κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Ontime Books με έδρα το Λονδίνο. Η Άμυ για οκτώ μήνες συνεχόμενα, ήταν στα top 10 σε πωλήσεις στην κατηγορία Horror References της Amazon ανάμεσα σε 32 εκατομμύρια τίτλους. Μέχρι και σήμερα το βιβλίο παραμένει στη λίστα των TOP 50.

Στις 29/1/2022 υπέγραψε συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Ινδίας, τον Pharos Media & Publishing PVT LTD, ο οποίος θα μεταφράσει το βιβλίο Amy the first Revelation (την αγγλική έκδοση της ελληνικής Άμυ) στις σημαντικότερες και πιο διαδεδομένες διαλέκτους με κυριότερη όλων τα Χίντι.

Επίσης, έχει γράψει και παραμύθια για παιδιά, τα οποία με προσωπικά του έξοδα, τα έχει προσφέρει δωρεάν σε έντυπη αλλά και ακουστική μορφή σε ιδρύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης τα οποία νοσηλεύουν παιδιά με προβλήματα όρασης, ή με σύνδρομο Down. Όμως η φιλανθρωπική του δράση δε σταματά εκεί. Ενώνοντας συγγραφείς ή παίρνοντας ο ίδιος συμμετοχή, μοιράζουν δωρεάν σε νοσοκομεία και ιδρύματα τα έργα τους σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα που έχουν ανάγκη από μια κίνηση ελπίδας αλλά και αγάπης. Ήταν μέλος της ομάδας “Το Ράφι της Αγάπης” όπου τον Οκτώβριο του ΄16 δημιούργησαν την 1η δανειστική βιβλιοθήκη στον σύλλογο οικογενειών για την ψυχική υγεία Θεσσαλονίκης.

Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (Ε.Λ.Β.Ε) και της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ)

Βραβεύσεις

• Στον πανελλήνιο διαγωνισμό “Βραβεία Λογοτεχνίας του Φανταστικού Larry Niven 2015” κέρδισε την τρίτη (3η) θέση για συγγραφή νουβέλας.

• Στον πανελλήνιο διαγωνισμό “Ασημένια σελίδα 2015”, έλαβε την πρώτη θέση με έπαινο στην κατηγορία διήγημα.

• Στον πανελλήνιο διαγωνισμό “Βραβεία Λογοτεχνίας του Φανταστικού Larry Niven 2018” κέρδισε την τρίτη (2η) θέση για συγγραφή νουβέλας.

• Στις 17 Ιουνίου του 2017 στο πρώτο συμπόσιο τέχνης της Unesco στην Ελλάδα με τίτλο “Made by Artist 4” όπου περιελάμβανε τη βράβευση τεσσάρων αντιπροσώπων τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική), φωτογραφία, λογοτεχνίας) βραβεύτηκε από την Unesco στην κατηγορία λογοτεχνία.

• Στις 4 Οκτωβρίου του 2019 ήταν επίσημος ομιλητής στον παγκόσμιο θεσμό του TEDx που διεξάχθηκε την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην πόλη των Ιωαννίνων.

• Στις 3 Δεκεμβρίου συμμετείχε στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας που διεξάγει μέσω της Μεξικανικής τηλεόρασης Cadena Global από τις 3 έως και τις 5 Δεκεμβρίου του 2021. Με τη συμμετοχή 333 καλλιτεχνών και σημαντικών προσωπικοτήτων από 50 χώρες.