«Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά: Νέα ημερομηνία πρεμιέρας για το τηλεπαιχνίδι

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά: Νέα ημερομηνία πρεμιέρας για το τηλεπαιχνίδι

Η πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 του νέου τηλεπαιχνιδιού γνώσεων «Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά, μετατίθεται για την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, λόγω της μετάδοσης του αγώνα Λιθουανία – Λετονία για το Ευρωμπάσκετ 2025, από την ΕΡΤ1, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Το καινοτόμο τηλεπαιχνίδι, με παρουσιάστρια την Ευγενία Σαμαρά, δίνει ραντεβού για να μας βάλει… «Στην πίεση» με ένα πρωτοποριακό format που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και γρήγορα αντανακλαστικά και υπόσχεται να κρατήσει τους τηλεθεατές σε αγωνία.

Στην πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, ο αρχηγός αφού κατάφερε να κερδίσει τις 2.000 ευρώ, βρέθηκε απέναντι στις έξι πιθανές απαντήσεις της ερώτησης που θα τον οδηγούσε στις 10.000 ευρώ.

Χωρίς να έχει ιδέα σε ποια ερώτηση θα τον οδηγούσαν οι έξι αριθμοί που εμφανίστηκαν στο πάτωμα του «Στην Πίεση» απάντησε θετικά στο δίλημμα «όλα ή τίποτα». Μετά από 25 δευτερόλεπτα σκέψης έκανε την επιλογή του.

Ήταν αρκετά διαβασμένος ή τυχερός για να απαντήσει σωστά;

«Στην Πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά… Το νέο συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι που θα μας βάλει στο κέντρο της δράσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Instagram λανσάρει επιτέλους εφαρμογή για iPad

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:55 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα του GNTM 6 – Δείτε το εντυπωσιακό τρέιλερ

To GNTM, το πιο ανατρεπτικό fashion show της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει στο Star. Το GNTM...
19:30 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Κυκλοφόρησε το νέο trailer και «κόβει» την ανάσα

Ο 2ος Κύκλος του «Grand Hotel» έρχεται τον Σεπτέμβριο και το νέο trailer της αγαπημένης δραματ...
14:35 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Τα 3 νέα trailers που καθηλώνουν

Δυνατές συγκρούσεις και έντονα πάθη έρχονται στη νέα σειρά του Alpha “Porto Leone“...
13:30 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Στην πίεση: Πρεμιέρα αύριο για το νέο τηλεπαιχνίδι με την Ευγενία Σαμαρά

Το καινοτόμο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, με παρουσιάστρια την Ευγενία Σαμαρά, μας βάζει… «Στην πίεση...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος