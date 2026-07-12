Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (12/7) – Ξεχωρίζει το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ, εναντίον της Ντε Γκράαφστσαπ, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης οι αγώνες του MotoGP 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας σε διάφορες κατηγορίες.
  • Επιπλέον, οι φίλοι των σπορ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Genesis Scottish Open, beach handball και τον τελικό ανδρών στο τένις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ, εναντίον της Ντε Γκράαφστσαπ, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας

16:20 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας

16:30 Novasports 6HD Genesis Scottish Open 2026 4η μέρα

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ντε Γκράαφστσαπ Φιλικό

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Altion Tonovit – Preveza Beach Handball 2026

18:00 Novasports Prime Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Γιανίκ Σίνερ Τελικός ανδρών

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