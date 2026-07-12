Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (12/7) – Ξεχωρίζει το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ

Το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ, εναντίον της Ντε Γκράαφστσαπ, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας (Αγώνας)
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Γερμανίας
16:20 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας
16:30 Novasports 6HD Genesis Scottish Open 2026 4η μέρα
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ντε Γκράαφστσαπ Φιλικό
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Altion Tonovit – Preveza Beach Handball 2026
18:00 Novasports Prime Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Γιανίκ Σίνερ Τελικός ανδρών