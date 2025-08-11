Οι αθλητικές εφημερίδες 11/8/2025 Enikos Newsroom 05:48, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 11/8/2025. Μοιράσου το: Ισραήλ: Στρατιώτης αυτοκτόνησε δύο ημέρες πριν επιστρέψει στις μάχες – «Αυτό που είδε στην Γάζα τραυμάτισε την ψυχή του», λέει η μητέρα του Σεισμός στην Τουρκία: «Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο» λέει στο enikos.gr ο Ευθύμιος Λέκκας για τα 6,1 Ρίχτερ σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 6 ώρες πριν Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 29 τραυματίες – Συγκλονιστικά βίντεο, δείτε LIVE εικόνα 8 ώρες πριν Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της πυρκαγιάς – Ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ ο Δήμος Λαυρεωτικής 38 λεπτά πριν Τροχαίο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Νεκρή η 50χρονη οδηγός 8 ώρες πριν Συνάντηση Πούτιν – Τραμπ: Το «θρίλερ» με την πρόσκληση Ζελένσκι στην Αλάσκα – Το διπλωματικό πόκερ της Ουάσινγκτον και το παρασκήνιο 7 ώρες πριν Σύρος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των δύο επιβαινόντων στο ιστιοφόρο που εξέπεμψε SOS – ΒΙΝΤΕΟ 1 ώρα πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε αετίσια ματιά θα βρείτε την φράουλα σε 5 δευτερόλεπτα 1 ώρα πριν Καρκίνος του δέρματος: Δερματολόγος αποκαλύπτει τον «πιο αποτελεσματικό» τρόπο πρόληψης του ηλιακού εγκαύματος – Δεν είναι μόνο η χρήση αντηλιακού 2 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025: Καρκίνοι, υπάρχει κάτι μαγνητικό επάνω σας 8 ώρες πριν Μέχρι το 2050 άνθρωποι θα μπορούν να ζουν για 1.000 χρόνια – Ανοίγει η πόρτα της «αθανασίας» αλλά όχι για όλους 4 λεπτά πριν Καιρός: Εξασθενούν σταδιακά οι ισχυροί άνεμοι με τον υδράργυρο να παραμένει ψηλά – «Πορτοκαλί» συναγερμός για κίνδυνο πυρκαγιάς 11 λεπτά πριν Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Αυγούστου 21 λεπτά πριν Βαρβάρα Λυκομήτρου στον Real fm 97,8: «Οι επιτυχίες ήρθαν με υπομονή και πολύ θέληση!» 35 λεπτά πριν Τραγωδία στο Μέριλαντ: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, από πυρκαγιά σε κατοικία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 38 λεπτά πριν Τροχαίο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Νεκρή η 50χρονη οδηγός περισσότερα 07:00 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 Βαρβάρα Λυκομήτρου στον Real fm 97,8: «Οι επιτυχίες ήρθαν με υπομονή και πολύ θέληση!» «Ήμουνα το φαβορί αλλά έπρεπε να το αποδείξω μέσα στον αγώνα» δήλωσε στον Real fm 97,8 η Βαρβά... 17:39 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 Σήμερα με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp Σήμερα με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επών... 14:48 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 H Realnews στο www.pressreader.com Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ... 13:05 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 Σήμερα με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Σήμερα με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4 λεπτά πριν Καιρός: Εξασθενούν σταδιακά οι ισχυροί άνεμοι με τον... 11 λεπτά πριν Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Αυγούστου 21 λεπτά πριν Βαρβάρα Λυκομήτρου στον Real fm 97,8: «Οι επιτυχίες ήρθαν... 35 λεπτά πριν Τραγωδία στο Μέριλαντ: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους... 38 λεπτά πριν Τροχαίο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Νεκρή η 50χρονη... 50 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (11/8) στην Αθήνα και σε... 1 ώρα πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε αετίσια ματιά θα... 1 ώρα πριν Καρκίνος του δέρματος: Δερματολόγος αποκαλύπτει τον... 1 ώρα πριν Σαν σήμερα 11 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της... Αναλήψεις από ΑΤΜ τραπεζών: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αλλαγές που ισχύουν από σήμερα στις χρεώσεις Ρεύμα: Στο “τραπέζι” η κατάργηση των πράσινων τιμολογίων – Πώς αλλάζει το τοπίο ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές Κακοκαιρία Daniel: Η προθεσμία για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους οι πληγέντες – Η διαδικασία MUST READ Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή; Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου» Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια