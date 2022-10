Netflix: Αυτές είναι οι πιο επιτυχημένες σειρές και ταινίες – BINTEO

Αναρωτιέστε ποιες είναι οι πιο επιτυχημένες σειρές και ταινίες στο Netflix; Πλέον με την ιστοσελίδα top10 του Netflix μπορεί ο οποιοσδήποτε να δει ποιες ταινίες και ποιες σειρές έκαναν πάταγο στην δημοφιλή streaming πλατφόρμα.

Το Netflix έχει τέσσερα ειδικά top10 (ταινίες, μη αγγλόφωνες ταινίες, σειρές και μη αγγλόφωνες σειρές), στα οποία παρουσιάζονται τα προγράμματα με τις περισσότερες συνολικές ώρες προβολής τις πρώτες 28 ημέρες από την κυκλοφορία τους, με βάση πάντα τις μετρήσεις της υπηρεσίας.

Οι 10 πιο επιτυχημένες αγγλόφωνες ταινίες του Netflix:

Red Notice – 364,020,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Don’t Look Up – 359,790,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Bird Box – 282,020,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

The Gray Man – 253,870,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

The Adam Project – 233,160,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Extraction – 231,340,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Purple Hearts – 228,690,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

The Unforgivable – 214,700,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

The Irishman – 214,570,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

The Kissing Booth 2 – 209,250,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Οι 10 πιο επιτυχημένες μη αγγλόφωνες ταινίες του Netflix:

Blood Red Sky – 110,520,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

The Platform – 108,090,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Black Crab – 94,130,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Through My Window – 92,440,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

The Takedown – 78,630,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Below Zero – 78,300,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Loving Adults – 67,340,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Rogue City – 66,600,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Carter – 65,390,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

The Forgotten Battle – 60,940,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Οι 10 πιο επιτυχημένες αγγλόφωνες σειρές του Netflix

Stranger Things 4 – 1,352,090,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story – 701,370,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Bridgerton: Season 2 – 656,260,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Bridgerton: Season 1 – 625,490,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Stranger Things 3 – 582,100,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Lucifer: Season 5 – 569,480,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

The Witcher: Season 1 – 541,010,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Inventing Anna: Limited Series – 511,920,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

13 Reasons Why: Season 2 – 496,120,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Ozark: Season 4 – 491,090,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Οι 10 πιο επιτυχημένες μη αγγλόφωνες σειρές του Netflix:

Squid Game: Season 1 – 1,650,450,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Money Heist: Part 5 – 792,230,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Money Heist: Part 4 – 619,010,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

All of Us Are Dead: Season 1 – 560,780,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Money Heist: Part 3 – 426,400,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Extraordinary Attorney Woo: Season 1 – 402,470,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Café con aroma de mujer: Season 1 – 326,910,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Lupin: Part 1 – 316,830,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Elite: Season 3 – 275,300,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες

Who Killed Sara?: Season 1 – 266,430,000 ώρες/28 πρώτες ημέρες