Τι θα δούμε στο Netflix τον Οκτώβριο – Όλες οι νέες κυκλοφορίες

Δυνατός μήνας ο Οκτώβριος στον Netflix με πολλές νέες παραγωγές που θα καθηλώσουν του συνδρομητές τους. Μάλιστα ο Οκτώβριος ως μήνας του Halloween έχει αρκετές σειρές και ταινίες τρόμου.

Στα highlight του μήνας είναι σίγουρα οι σειρές «The Midnight Club» του Μάικ Φλάναγκαν, «The Watcher» του Ράιαν Μέρφι και «Cabinets of Curiosity» του αγαπημένου Γκιγιέρμο ντελ Τόρο ενώ από τις ταινίες ξεχωρίζουν η «Καλή Νοσοκόμα» με την Τζέσικα Τσάστεϊν και τον Έντι Ρεντμέιν, το «The School for Good and Evil».

Netflix: Τα highlights για τον Οκτώβριο του 2022

Good Nurse (Η Καλή Νοσοκόμα)

Η Έιμι, μια συμπονετική νοσοκόμα και ανύπαντρη μητέρα που παλεύει με μια απειλητική για τη ζωή καρδιακή πάθηση, εξαντλείται σωματικά και συναισθηματικά από τις σκληρές και απαιτητικές νυχτερινές βάρδιες στη ΜΕΘ. Η βοήθεια φτάνει όταν ο Τσάρλι, ένας καλόκαρδος και συμπονετικός συνάδελφος, ξεκινά να εργάζεται στη μονάδα της. Καθώς μοιράζονται τις ατέλειωτες νύχτες στο νοσοκομείο, οι δυο τους αναπτύσσουν μια δυνατή και αφοσιωμένη φιλία και, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, η Έιμι πιστεύει πραγματικά στο μέλλον της και στο μέλλον των μικρών κοριτσιών της. Όταν όμως μια σειρά από μυστηριώδεις θανάτους ασθενών πυροδοτεί μια έρευνα που υποδεικνύει τον Τσάρλι ως βασικό ύποπτο, η Έιμι αναγκάζεται να διακινδυνεύσει τη ζωή της και την ασφάλεια των παιδιών της για να αποκαλύψει την αλήθεια.

Ένα καθηλωτικό θρίλερ που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, η “Καλή Νοσοκόμα” φέρει τη σκηνοθεσία του υποψήφιου για Όσκαρ Τομπίας Λίντχολμ, ενώ το το σενάριο υπογράφει η υποψήφια για Όσκαρ Κρίστι Γουίλσον-Κερνς. Πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι με Όσκαρ Τζέσικα Τσάστεϊν στον ρόλο της Έιμι Λόγκρεν και Έντι Ρεντμέιν στον ρόλο του Τσαρλς Κάλεν, καθώς και οι Νάμντι Ασομούγκα, Νόα Έμερικ και Κιμ Ντίκενς.

The School for Good and Evil (Το Σχολείο του Καλού και του Κακού) – Νέα Ταινία

Στο χωριό Γκαβάλντον, δύο αταίριαστες και ταυτόχρονα κολλητές φίλες, η Σόφι (Σοφία Αν Καρούζο) και η Άγκαθα (Σοφία Γουάιλι), μοιράζονται τον πιο απίθανο δεσμό. Η Σόφι, μια χρυσομαλλούσα ράφτρα, ονειρεύεται να ξεφύγει από τη βαρετή ζωή της και να γίνει πριγκίπισσα, ενώ η Άγκαθα, με την κακόγουστη αισθητική της και την αντισυμβατική μητέρα της, έχει τα φόντα μιας πραγματικής μάγισσας. Μια νύχτα κάτω από ένα κατακόκκινο φεγγάρι, μια ισχυρή δύναμη τις παρασύρει στο Σχολείο του Καλού και του Κακού – εκεί όπου ξεκινούν οι αληθινές ιστορίες κάθε μεγάλου παραμυθιού. Ωστόσο, κάτι δεν πάει καλά από την αρχή: η Σόφι πηγαίνει στο Σχολείο του Κακού, το οποίο διευθύνει η λαμπερή και οξύθυμη Κυρία Λέσο (Σαρλίζ Θερόν) και η Άγκαθα στο Σχολείο του Καλού, υπό την επίβλεψη της ευχάριστης και ευγενικής καθηγήτριας Ντάβι (Κέρι Ουάσινγκτον). Σαν να μην ήταν ήδη αρκετά δύσκολη η προσαρμογή στα μαθήματα με τα παιδιά της Κακιάς Μάγισσας (Φρέια Παρκς), τον Κάπτεν Χουκ (Ερλ Κέιβ) και τον ορμητικό γιο του Βασιλιά Αρθούρου (Τζέιμι Φλάτερς), σύμφωνα με τον Διευθυντή (Λόρενς Φίσμπερν), μόνο το φιλί της αληθινής αγάπης μπορεί να αλλάξει τους κανόνες και να στείλει τα κορίτσια στο σχολείο και το πεπρωμένο που τους αρμόζει. Όταν όμως μια σκοτεινή και επικίνδυνη φιγούρα (Κιτ Γιανγκ) που συνδέεται μυστηριωδώς με τη Σόφι επανεμφανίζεται και απειλεί να καταστρέψει εντελώς το σχολείο και τον κόσμο πέρα από αυτό, ο μόνος τρόπος για ένα αίσιο τέλος είναι να επιβιώσουν πρώτα από το παραμύθι στην πραγματική τους ζωή.

Βασισμένο στην επική παγκόσμια σειρά μπεστ σέλερ του Σομάν Τσεϊνάνι και σε σκηνοθεσία του Πολ Φιγκ, το καστ του “Το Σχολείο του Καλού και του Κακού” περιλαμβάνει τους Σοφία Αν Καρούζο, Σοφία Γουάιλι, Λόρενς Φίσμπερν, Μισέλ Γεό, Τζέιμι Φλάτερς, Κιτ Γιανγκ, Πίτερ Σεραφίνοβιτς, Ρομπ Ντιλέινι, Μαρκ Χιπ, Πάτι ΛουΠον και Ρέιτσελ Μπλουμ, καθώς και την Κέρι Ουάσινγκτον και τη Σαρλίζ Θερόν.

Παίζουν επίσης οι Ερλ Κέιβ, Ντέμι Άιζακ Οβιάουε, Φρέια Παρκς, Κέιτλιν Ακινπελούμι, Χόλι Στέρτον, Έμα Λάου, Μπράιονι Σκάρλετ, Άλι Καμπ, Ρόζι Γκρέιαμ, Τζοέλ, Τσινένια Έζεντου, Όλιβερ Γουάτσον, Αλί Καν, Μάιλς Καμουέντο και Μίσα Μπάτλερ.

The Midnight Club (Η Λέσχη του Μεσονυχτίου) – Νέα Σειρά

Σε ένα κέντρο περίθαλψης για νεαρούς ενήλικες σε τελικό στάδιο, οκτώ ασθενείς μαζεύονται κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, για να διηγηθούν ο ένας στον άλλο ιστορίες και να συμφωνήσουν ότι ο επόμενος που θα πεθάνει θα δώσει στην ομάδα ένα σημάδι από τον άλλο κόσμο. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1994 καθώς και σε άλλα έργα του Κρίστοφερ Πάικ.

The Watcher – Νέα Μίνι Σειρά

Ο Ντιν (Μπόμπι Καναβάλε) και η Νόρα Μπράνοκ (Ναόμι Γουότς) μόλις αγόρασαν το σπίτι των ονείρων τους στο ειδυλλιακό προάστιο του Γουέστφιλντ, Νιου Τζέρσεϊ, αλλά αφού έδωσαν όλες τις οικονομίες τους για να κλείσουν τη συμφωνία, σύντομα συνειδητοποιούν ότι η γειτονιά δεν είναι και τόσο φιλόξενη. Υπάρχει μια τρελή ηλικιωμένη ονόματι Περλ (Μία Φάροου) και ο αδερφός της, Τζάσπερ (Τέρι Κίνεϊ), ο οποίος μπαίνει κρυφά στο σπίτι των Μπράνοκ και κρύβεται στον ανελκυστήρα τροφίμων. Υπάρχει η Κάρεν (Τζένιφερ Κούλιτζ), η μεσίτρια και παλιά γνωστή της Νόρας, που τους κάνει να νιώθουν ανεπιθύμητους, και οι αδιάκριτοι γείτονες Μιτς (Ρίτσαρντ Κάιντ) και Μο (Μάργκο Μαρτιντέιλ), που δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν τα όρια της ιδιοκτησίας. Η ψυχρή υποδοχή τους μετατρέπεται γρήγορα σε ζωντανό εφιάλτη, όταν αρχίζουν να εμφανίζονται απειλητικά γράμματα από κάποιον που συστήνεται ως ο “Παρατηρητής”, τρομοκρατώντας τους Μπράνοκ μέχρι τα όριά τους, καθώς τα σκοτεινά μυστικά της γειτονιάς βγαίνουν στη φόρα. Από την αληθινή ιστορία του διαβόητου σπιτιού “Watcher” στο Νιου Τζέρσεϊ.

Mr. Harrigan’s Phone (Το Τηλέφωνο του Κυρίου Χάριγκαν) – Νέα Ταινία

Όταν ο Κρεγκ, ένα νεαρό αγόρι που ζει σε μια μικρή πόλη (Τζέιντεν Μαρτέλ) γίνεται φίλος με τον κύριο Χάριγκαν, έναν ηλικιωμένο, απομονωμένο δισεκατομμυριούχο (Ντόναλντ Σάδερλαντ), οι δυο τους δημιουργούν έναν απίθανο δεσμό λόγω της αγάπης τους για τα βιβλία και το διάβασμα. Όταν ο κύριος Χάριγκαν δυστυχώς πεθαίνει, ο Κρεγκ ανακαλύπτει ότι δεν έχουν χαθεί τα πάντα και βρίσκεται, παραδόξως, σε θέση να επικοινωνήσει με τον φίλο του από τον τάφο μέσω ενός iPhone, σε αυτήν την ιστορία ενηλικίωσης με θέμα το υπερφυσικό που δείχνει ότι ορισμένες σχέσεις δεν χάνονται ποτέ.

Βασισμένο στο διήγημα του Στίβεν Κινγκ, Το Τηλέφωνο του Κυρίου Χάριγκαν έγραψε και σκηνοθέτησε ο Τζον Λι Χάνκοκ, σε μια παραγωγή των Ράιαν Μέρφι, Τζέισον Μπλαμ και Κάρλα Χάκεν. Συμπρωταγωνιστούν επίσης οι Τζο Τίπετ, Κίρμπι Χάουελ Μπατίστ, Σάιρους Άρνολντ, Κόλιν Ο’Μπράιαν, Τόμας Φράνσις Μέρφι και Πέγκι Τζ. Σκοτ.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (Το Ερμάριο με τα Αλλόκοτα Αντικείμενα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο) – Νέα Σειρά

Στο Ερμάριο με τα Αλλόκοτα Αντικείμενα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο αναγνωρισμένος βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και δημιουργός, διευθυντής παραγωγής και showrunner Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επιμελήθηκε μια συλλογή από αλλόκοτες και μοναδικές ιστορίες που έχουν σκοπό να ανατρέψουν τις παραδοσιακές μας αντιλήψεις για τον τρόμο. Από μακάβριες και μαγικές, γκοθ και αποτροπιαστικές ή κλασικά ανατριχιαστικές, αυτές τις οκτώ καλαίσθητες και δυσοίωνες ιστορίες (δύο εκ των οποίων φέρουν την υπογραφή του ντελ Τόρο) ζωντανεύει μια ομάδα σεναριογράφων και σκηνοθετών που επέλεξε προσωπικά ο ντελ Τόρο.

Τη δημιουργία και τη διεύθυνση παραγωγής της σειράς Το Ερμάριο με τα Αλλόκοτα Αντικείμενα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο υπογράφει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Διευθυντές παραγωγής είναι επίσης ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζ. Μάιλς Ντέιλ (Η Μορφή του Νερού, Sex/Life), ο οποίος είναι και showrunner, και ο Γκάρι Ούνγκαρ. Συν-διευθύντρια παραγωγής είναι η Ρετζίνα Κοράντο. Παρουσιαστής της σειράς είναι ο ντελ Τόρο.

Netflix: Αναλυτικά όλες οι σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν τον Οκτώβριο

1 Οκτωβρίου

Blade

2 Οκτωβρίου

Forever Queens 1ος Κύκλος

3 Οκτωβρίου

Chip and Potato 4ος Κύκλος

4 Οκτωβρίου

Hasan Minhaj: The King’s Jester (2022)

5 Οκτωβρίου

Nailed It! 7ος Κύκλος

Bling Empire 3ος Κύκλος

High Water 1ος Κύκλος

Jumping from High Places

Mr. Harrigan’s Phone

The Fight for Justice: Paolo Guerrero 1ος Κύκλος

The Trapped 13: How We Survived The Thai Cave

Togo

6 Οκτωβρίου

Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake

The Joys and Sorrows of Young Yuguo

7 Οκτωβρίου

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes

Derry Girls 3ος Κύκλος

Doll House

Glitch 1ος Κύκλος

Kev Adams: The Real Me

Luckiest Girl Alive

Man on Pause 1ος Κύκλος

Oddballs 1ος Κύκλος

Old People

The Midnight Club 1ος Κύκλος

The Mole 1ος Κύκλος

The Redeem Team

TIGER & BUNNY 2

8 Οκτωβρίου

Bad Guys 1ος Κύκλος

10 Οκτωβρίου

Spirit Rangers

11 Οκτωβρίου

DEAW#13 Udom Taephanich Stand Up Comedy Show

Iliza Shlesinger: Hot Forever

Island of the Sea Wolves

Someone Borrowed

The Cage 1ος Κύκλος

12 Οκτωβρίου

Belascoarán, PI 1ος Κύκλος

Blackout

Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition 1ος Κύκλος

Wild Croc Territory 1ος Κύκλος

13 Οκτωβρίου

Dead End: Paranormal Park 2ος Κύκλος

exception 1ος Κύκλος

Sue Perkins: Perfectly Legal 1ος Κύκλος

The Playlist 1ος Κύκλος

The Sinner 4ος Κύκλος

The Watcher (Μίνι Σειρά)

14 Οκτωβρίου

Black Butterflies 1ος Κύκλος

Everything Calls for Salvation 1ος Κύκλος

Holy Family 1ος Κύκλος

Mismatched 2ος Κύκλος

Soole

Take 1

The Curse of Bridge Hollow

18 Οκτωβρίου

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy

LiSA Another Great Day

Somebody Feed Phil 6ος Κύκλος

Unsolved Mysteries (Volume 3)

19 Οκτωβρίου

Notre-Dame (Μίνι Σειρά)

The Green Glove Gang 1ος Κύκλος

The School for Good and Evil

Love is Blind (Νέα Επεισόδια)

21 Οκτωβρίου

28 Days Haunted 1ος Κύκλος

20th Century Girl 1ος Κύκλος

Barbarians 2ος Κύκλος

Descendant

From Scratch (1ος Κύκλος

High: Confessions of an Ibiza Drug Mule 1ος Κύκλος

ONI: Thunder God’s Tale

LOL Surprise! Winter Fashion Show

23 Οκτωβρίου

Franco Escamilla: Eavesdropping

24 Οκτωβρίου

The Chalk Line

25 Οκτωβρίου

Fortune Feimster: Good Fortune

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities 1ος Κύκλος

26 Οκτωβρίου

Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn

Robbing Mussolini

The Good Nurse

27 Οκτωβρίου

Beyond the Universe

Dubai Bling 1ος Κύκλος

Daniel Spellbound 1ος Κύκλος

Family Reunion (Part 5)

Romantic Killer 1ος Κύκλος

28 Οκτωβρίου