Τζέφρι Ντάμερ: Καταγγελίες για τη σειρά του Netflix- Έξαλλοι οι συγγενείς των θυμάτων του serial killer

Η νέα true crime σειρά, «DAHMER – Τέρας: Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ» για τα τρομακτικά εγκλήματα του διασημότερου serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ, κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες στο Netflix, έχοντας ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

H σειρά από τον βραβευμένο με Emmy δημιουργό του «American Crime Story», εξετάζει τα εγκλήματα του Τζέφρι Ντάμερ και τα διαρκή λάθη που επέτρεψαν σε έναν από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους της Αμερικής να συνεχίσει το δολοφονικό του έργο για πάνω από μια δεκαετία.

Ο Τζέφρι Ντάμερ, γνωστός ως ο κανίβαλος του Μιλγουόκι, ήταν Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος και ήταν υπεύθυνος για δεκαεπτά δολοφονίες νεαρών ανδρών μεταξύ του 1978 και του 1991 με ιδιαίτερα σκληρές μεθόδους (συμπεριλαμβανομένων πράξεων σεξουαλικής βίας, νεκροφιλίας, κανιβαλισμού). Καταδικάστηκε το 1992 σε ισόβια κάθειρξη και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου δύο χρόνια αργότερα από έναν συγκρατούμενο του.

Καταγγελίες για ομοφοβία, ρατσισμό και ψευδείς πληροφορίες

Αν και η σειρά έχει λάβει πολύ καλές κριτικές και οι χρήστες των social media αναφέρουν ότι είναι από τις καλύτερες φετινές παραγωγές, υπάρχουν και καταγγελίες από πρόσωπα που βίωσαν την ιστορία, που ισχυρίζονται ότι ορισμένες πληροφορίες που παρουσιάζονται στη σειρά δεν είναι ακριβείς.

Ο εισαγγελέας που έστειλε τον Τζέφρι Ντάμερ στην φυλακή αντέδρασε στα όσα αναφέρει το Netflix για τους αστυνομικούς, που -σύμφωνα με την σειρά- αγνόησαν την γειτόνισσα του Ντάμερ, Γκλέντρα Κλίβελαντ, επειδή ήταν μαύρη. Επίσης τονίζει ότι είναι αβάσιμο το σενάριο που θέλει ένα από τα θύματα του κατά συρροή δολοφόνου να δραπετεύει και να καταφεύγει στις αρχές, οι οποίες αγνόησαν τους ισχυρισμούς και την κατάθεσή του.

«Η ιδέα ότι οι αξιωματικοί του Μιλγουόκι “έκλεισαν τα μάτια” στα θύματα του Ντάμερ, λόγω του χρώματος ή του σεξουαλικού τους προσανατολισμού τους είναι γελοία» ανέφερε μιλώντας στο TMZ, o πρώην εισαγγελέας της κομητείας του Μιλγουόκι, Μάικλ Μακάν.

Σύμφωνα με την σειρά του Netflix, η Γκλέντρα Κλίβελαντ έμενε δίπλα από το διαμέρισμα-κολαστήριο του Ντάμερ και είχε ειδοποιήσει αρκετές φορές την αστυνομία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί την αγνοούσαν λόγω του χρώματος του δέρματός της.

Ο Μακάν τόνισε ακόμη, πως αν οι αρχές ήξεραν ότι είχαν να κάνουν με έναν κατά συρροή δολοφόνο, θα είχαν πάει αμέσως στο σπίτι του για να τον σταματήσουν, ενώ ξεκαθάρισε ότι πριν από την κατάθεση ενός από τα θύματα του Ντάμερ που δραπέτευσε, οι αρχές δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για τον «Κανίβαλο του Μιλγουόκι». Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Τζέφρι Ντάμερ ήξερε να καλύπτει καλά τα ίχνη του και δεν άφηνε στοιχεία.

Πολλά από τα θύματα του Ντάμερ ήταν μαύροι, και στη σειρά, οι αστυνομικοί απεικονίζονται να «αρρωσταίνουν» με τον γκέι τρόπο ζωής τους. Αυτές οι σκηνές είναι στο πλαίσιο της μυθοπλασίας του Hollywood, ανέφερε ο Μακάν.

Συγγενής ενός θύματος του κατά συρροή δολοφόνου κατηγορεί το Netflix-«Δεν ειδοποίησαν τις οικογένειες»

Μετά την κυκλοφορία της σειράς που οι οικογένειες των θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου καταδικάζουν το Netflix ότι επαναφέρει στην επιφάνεια μία βαθιά πληγή. Ο Έρικ Πέρι, ξάδελφος του Έρολ Λιντσεϊ που ήταν θύμα του Ντάμερ, εξέφρασε μέσω Twitter τη δυσφορία του για την αναπαραγωγή της τρομερής ιστορίας. Ο Έρολ Λιντσεϊ, δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο από τον Ντάμερ τον Απρίλιο του 1991.

«Δεν λέω σε κανέναν τι να παρακολουθήσει, ξέρω ότι τα αληθινά εγκλήματα είναι τεράστια σήμερα για τα ΜΜΜ. Αλλά αν είστε πραγματικά περίεργοι για τα θύματα, η οικογένειά μου, είναι εξοργισμένη με την σειρά. Εμφανίζεται η τραυματική ιστορία ξανά και ξανά, και για ποιον λόγο; Πόσες ταινίες/εκπομπές/ντοκιμαντέρ χρειαζόμαστε; Το να φέρνω ξανά στη μνήμη μου εικόνες από την ξαδέλφη μου να καταρρέει συναισθηματικά στο δικαστήριο μπροστά στο πρόσωπο του άνδρα που βασάνισε και δολοφόνησε τον αδελφό της είναι ΑΓΡΙΟ. ΆΓΡΙΟ».

Τα tweet του Πέρι έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με τον ίδιο να τονίζει ότι δεν το περίμενε και να ξεκαθαρίζει ότι οι οικογένειες των θυμάτων δεν ενημερώθηκαν για την παραγωγή της σειράς για τον «Κανίβαλος του Μιλγουόκι».

«Για να απαντήσω στην κύρια ερώτηση. Όχι, δεν ειδοποιούν τις οικογένειες. Είναι όλα δημόσια αρχεία, επομένως δεν χρειάζεται να ειδοποιήσουν ή να πληρώσουν, κανέναν. Η οικογένειά μου το έμαθε όταν το έμαθαν και όλοι οι άλλοι. Όταν λοιπόν λένε ότι το κάνουν αυτό “με σεβασμό προς τα θύματα” ή “τιμώντας την αξιοπρέπεια των οικογενειών”, κανείς δεν επικοινωνεί μαζί τους. Τα ξαδέλφια μου ξυπνούν κάθε λίγο με ένα σωρό κλήσεις και μηνύματα και ξέρουν ότι υπάρχει άλλη μια παραγωγή για τον Ντάμερ. Είναι σκληρό» ανέφερε ο Πέρι.

