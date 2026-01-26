Grand Hotel: Αλίκη και Πέτρος εμφανίζονται μαζί στο ξενοδοχείο

Συγκλονιστικές εξελίξεις στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Άρης συνέρχεται από το χτύπημα και δραπετεύει από το δωμάτιο που τον κλείδωσε ο Διονύσης, την ώρα που ο Πέτρος, αποφασισμένος να εμποδίσει τον Ρήγα από το να καταθέσει εναντίον της Αλίκης, πάει και βρίσκει τη Φρίντα, η οποία δυσκολεύεται να τον εμπιστευτεί.

Ο Ρήγας, ανένδοτος, καταθέτει εναντίον της Αλίκης, ισχυριζόμενος ότι αυτή τον πυροβόλησε για να τον αναγκάσει να υπογράψει την ακύρωση του γάμου τους και να της παραχωρήσει το μερίδιό του στο ξενοδοχείο.

Η απερισκεψία του Χαραλάμπη να απειλήσει τον Χατζημήτρο με όπλο μέσα στο ίδιο του το σπίτι τον φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, καθώς είναι ήδη υπόδικος για την απόπειρά του κατά του Ρήγα.

Ο Ρήγας επιστρέφει στο ξενοδοχείο, αλλά στο δωμάτιό του τον περιμένει έξαλλος ο Πέτρος. Η Αλίκη αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Νάντιας τη γυναίκα που την απήγαγε και ο κλοιός γύρω από τον Διονύση στενεύει.

Η Κυβέλη εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα και λέει όλα όσα γνωρίζει για τον Διονύση με την ελπίδα να σώσει την κόρη της από τη φυλακή. Το μεγάλο μυστικό του Διονύση αποκαλύπτεται, αλλά πριν το σκάσει αφήνει κρυφά έναν φάκελο στο δωμάτιο της Κυβέλης…

Ο Πέτρος κι η Αλίκη μπαίνουν χέρι-χέρι στο Grand Hotel αποκαλύπτοντας σε όλους ότι είναι ζωντανός. Βρίσκονται στο δωμάτιο της Φρίντας μαζί με τον Άρη, και η χαρά για την επιστροφή της Αλίκης, διαδέχεται την ανησυχία όλων για τη συμπεριφορά του Πέτρου.

Εκείνος, θυμωμένος από την αντίδρασή τους, πάει να βρει τον Νικόλα, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνηση, αλλά και τον θυμό του προς τον Πέτρο…

Η Αλίκη μαθαίνει σοκαρισμένη ότι ο Ρήγας έχει χολέρα και συγκρούεται με τη μητέρα της που το κρατάει μυστικό από όλους, αδιαφορώντας για την υγεία τους. Ο Άρης νιώθει πολύ άσχημα απέναντι στον Πέτρο και απομακρύνεται από την Αλίκη.

Η Κυβέλη αποκαλύπτει στον Ρήγα ότι έχει στα χέρια της την ταυτότητά του ως Νικόλα Μήχα και τον απειλεί για να της επιστρέψει το ξενοδοχείο και να δώσει διαζύγιο στην Αλίκη…

Εκείνος επιμένει στην πρότασή του να φύγουν μαζί… Ο Χαραλάμπης ανακοινώνει στον μαχαλά ότι αποσύρεται από τις εκλογές προκαλώντας την οργή των συμπατριωτών του. Η Θεώνη βλέποντάς τον σε δεινή θέση, αποφασίζει να τον βοηθήσει κόντρα σε όλους.

