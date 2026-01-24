Grand Hotel: Όλοι μαθαίνουν ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Όλοι μαθαίνουν ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Μια εβδομάδα γεμάτη αποκαλύψεις και ανατροπές έρχεται στο “Grand Hotel“.

Ο Άρης συνέρχεται από το χτύπημα και δραπετεύει από το δωμάτιο που τον κλείδωσε ο Διονύσης.

Ο Πέτρος, αποφασισμένος να εμποδίσει τον Ρήγα να καταθέσει εναντίον της Αλίκης, πάει στη Φρίντα, αλλά εκείνη δυσκολεύεται να τον εμπιστευτεί.

Ο Ρήγας καταθέτει εναντίον της Αλίκης και η Κυβέλη εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα, λέγοντας όλα όσα γνωρίζει για τον Διονύση, με την ελπίδα να σώσει την κόρη της από τη φυλακή.

Ο Ρήγας επιστρέφει στο ξενοδοχείο, αλλά στο δωμάτιό του τον περιμένει έξαλλος ο Πέτρος.

Ο Πέτρος κι η Αλίκη μπαίνουν χέρι-χέρι στο Grand Hotel αποκαλύπτοντας σε όλους ότι είναι ζωντανός.

Η Κυβέλη αποκαλύπτει στον Ρήγα ότι έχει στα χέρια της την ταυτότητά του ως Νικόλα Μήχα και τον απειλεί με σκοπό να της επιστρέψει το ξενοδοχείο και να δώσει διαζύγιο στην Αλίκη…

Ο Πέτρος μαθαίνει,  απογοητευμένος, πως η μάρτυρας για τη δολοφονία των προσφύγων έκανε πίσω και δεν θα καταθέσει.

Ο Άρης, όμως, του λέει ότι είναι αποφασισμένος να λήξει αυτή την ιστορία και πάει ο ίδιος στην Πόλη για να τη βρει και να τη μεταπείσει.

Πανικός έχει ξεσπάσει στο Grand Hotel λόγω της χολέρας με τον Ρήγα να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο… εκεί, όμως, θα τον περιμένει ο Διονύσης ο οποίος είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει το σχέδιο εξόντωσής του.

Η Aλίκη φοβάται για τη ζωή του Πέτρου, που δρα παρορμητικά διψασμένος για εκδίκηση, αλλά δεν καταφέρνει να τον συγκρατήσει. Ο Πέτρος εμφανίζεται προκλητικά στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου και προκαλεί τη Σοφία και τον Αλέξανδρο με τη στάση του.

Ο Ρήγας βρίσκεται στα χέρια του Διονύση. Εκείνος ολοκληρώνει το σχέδιό του, αποκαλύπτοντας στον Ρήγα το πραγματικό του όνομα και πως αυτός ήταν ο εραστής της γυναίκας του, Λυδίας.

Δείτε φωτογραφίες από τα επεισόδια

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχει απατήσει ήδη μία φορά; Πόσο πιθανό είναι να το ξανακάνει, σύμφωνα με νέα μελέτη

Απώλεια βάρος: Πώς να καίτε περισσότερες θερμίδες στο περπάτημα, σύμφωνα με ειδικούς

Η εξωστρέφεια του ελληνικού καφέ -Πώς οι εγχώριες αλυσίδες επεκτείνονται σε διεθνείς αγορές

ΕΚΠΑ: Έως 31 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τον 10ο κύκλο Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:29 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: InStyle – Μαζί Drive

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: InStyle,  μαζί Drive InStyle Η Υβόννη Μπόσνιακ, η Ελένη Δουνδ...
15:09 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Άγιος έρωτας: Η Χλόη ξανά στην αγκαλιά του πατρός Νικόλαου – Όλες οι εξελίξεις της εβδομάδας

Απρόβλεπτες είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” από...
11:57 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Να μ’ αγαπάς: Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και όλα αλλάζουν δραματικά – Οι περιλήψεις των νέων επεισοδίων

Καθηλωτικές οι εξελίξεις στα δυο διπλά επεισόδια της σειράς “Να μ΄αγαπάς” Δευτέρα ...
10:09 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Επιστρέφει με ραγδαίες αλλαγές στις ζωές των 5 κοριτσιών

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισό...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι