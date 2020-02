Στις 14 Μαρτίου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN το Just the 2 of us. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής«Ευτυχείτε» με την Κατερίνα Καινούργιου, έπειτα από πολύμηνες διαδικασίες και κρούσεις που έγιναν σε περισσότερα από είκοσι άτομα, η κριτική επιτροπή του παιχνιδιού θα αποτελείται από τα εξής πρόσωπα: Ο Σταμάτης Φασουλής, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Μαρία Μπακοδήμου, και η Δέσποινα Βανδή συνθέτουν την ομάδα των κριτών.

Σημειώνεται ότι για τη θέση των προσώπων που θα διαγωνιστούν, έχουν «κλειδώσει» οι Βίκυ Χατζηβασιλείου, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Έρρικα Πρεζεράκου, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Ορφέας Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παππά, Τρύφωνας Σαμαράς και οι τραγουδιστές Κόνι Μεταξά, Βαλάντης, Άρης Μακρής, Κώστας Καραφώτης, Άσπα Τσίνα και Χαρά Βέρα.

Δείτε το βίντεο: