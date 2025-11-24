3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ – Εφημερίδες 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι, η επόμενη μέρα για τον Τύπο  

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΙΗΕΑ με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι – Η επόμενη μέρα για τον Τύπο”, το οποίο έλαβε χώρα στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο στις 21 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ.

Αυτή τη χρονιά το Συνέδριό της ΕΙΗΕΑ κάλυψε το επίκαιρο και πολυσυζητημένο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα τις “Ευκαιρίες αλλά και τους Κινδύνους” που δημιουργεί στο χώρο της δημοσιογραφίας και του Τύπου εν γένει.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κύριος Ιωάννης Πλακιωτάκης , ο Υπουργός Τύπου κύριος Παύλος Μαρινάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης κύριος Κωσταντίνος Τσουκαλάς. Τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής όσο και ο Υπουργός υπογράμμισαν την σημασία του έντυπου «ενυπόγραφου» Τύπου στη διατήρηση της πολυφωνίας και τόνισαν την ανάγκη στήριξής του, προς όφελος της ενημέρωσης και της δημοκρατίας.  Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε  ο Πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ κύριος Νίκος Χατζηνικολάου με χαιρετισμό όπου ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι η έγκυρη, επώνυμη και ποιοτική ενημέρωση συνιστά ολοένα και επιτακτικότερη ανάγκη για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

ΕΙΗΕΑ

Νέα εμπορικά μοντέλα, πνευματικά δικαιώματα, επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες ανάπτυξης και πολλά άλλα θέματα συζητήθηκαν στα πάνελ τα οποία συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Μάνος Νιφλής και Γιώργος Παγάνης και έλαβαν μέρος στελέχη από θεσμικούς φορείς και εκδοτικά συγκροτήματα της χώρας όπως ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κος Δημήτρης Κιρμικίρογλου , ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΙΗΕΑ  κ.Γιώργος Δήμας, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κος Σωτήρης Τριανταφύλλου, ο Αντιπρόεδρος της ΕΝΕΔ κος Δημήτρης  Ηλιόπουλος η Πρόεδρος της ΕΔIΠΤ κα Πέννυ Καλύβα , ο κος Ανδρέας Παναγώπουλος Διευθυντής Ψηφιακών Μέσων στην ALTEREGO MEDIA  , o κος Λευτέρης Μπιντέλας, Διευθυντής Σύνταξης Ψηφιακών Μέσων στη Καθημερινή, ο κος Ανδρέας Κουρής , Εκδότης της εφημερίδας ΤΟ ΠΑΡΟΝ.

ΕΙΗΕΑ

Εντυπωσιακές ήταν οι παρουσιάσεις των ομιλητών από δημοσιογραφικούς κολοσσούς της Ευρώπης  όπως η El Pais / Prisa Media,  ENPA (Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων) και Der Spiegel, καθώς και οι εισηγήσεις από τον Γραμματέα της ΕΙΗΕΑ κ.Τάσο Μπούρα , την Νομική Σύμβουλο της ΕΙΗΕΑ κα Γεωργία Χριστοδούλου και την Δρ Μαρία Καμηλάκη, Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διοίκησης , Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΙΗΕΑ

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων και των παρουσιάσεων στο συνέδριο της ΕΙΗΕΑ αναδείχθηκαν αρκετοί προβληματισμοί, προκλήσεις αλλά και σημαντικές ιδέες και προτάσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στον στρατηγικό σχεδιασμό  για τις  Εφημερίδες το 2026! Το μήνυμα παραμένει ξεκάθαρο: η έγκυρη, ποιοτική και υπεύθυνη ενημέρωση είναι ουσιώδης πυξίδα για τη δημοκρατία και την ανάπτυξη του Τύπου σε μια εποχή τεχνολογικής ριζοσπαστικοποίησης!

Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Βουλής των Ελλήνων και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθώς και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  Μέγας Υποστηρικτής ήταν ο ΣΕΒ, Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η ΔΕΗ και χορηγός το Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ.

 

 

 

