Tory Lanez: Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης για τον πυροβολισμό της Megan Thee Stallion

Σε 10 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Καναδός ράπερ Tory Lanez από το δικαστήριο του Λος Άντζελες για τον πυροβολισμό της Megan Thee Stallion. Ο ράπερ είχε πυροβολήσει την Megan Thee Stallion στο πόδι το 2020.

Οι εισαγγελείς του Λος Άντζελες είχαν ζητήσει από τον δικαστή να επιβάλει στον Lanez, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Daystar Peterson, ποινή 13 ετών.

«Αν μπορούσα να το αλλάξω, θα το έκανα, αλλά δεν μπορώ», είπε ο Lanez κατά την ώρα της καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το NBC News. «Για ό,τι έκανα εκείνο το βράδυ, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη», πρόσθεσε ο Lanez, ο οποίος φορούσε μια πορτοκαλί φόρμα.

«Πραγματικά προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος».

Σύμφωνα με τη δικαστική δημοσιογράφο Meghann Cuniff, ο Lanez «μίλησε για αρκετά λεπτά», κατά τη διάρκεια των οποίων φέρεται να ανέφερε τη Megan ως «κάποιον για τον οποίο νοιάζομαι πολύ μέχρι σήμερα». «Χάσαμε και οι δύο τις μητέρες μας. Καθόμασταν εκεί και πίναμε και πίναμε μέχρι να μουδιάσουμε», είπε ο Lanez για τη Megan, όπως ανέφερε η Cuniff.

Ο Lanez αναφέρθηκε επίσης στη συμπεριφορά του στον απόηχο του πυροβολισμού, λέγοντας: «Είπα μερικά πολύ ανώριμα πράγματα που δεν έπρεπε να πω. Αποκάλυψα μερικά μυστικά που δεν έπρεπε να αποκαλύψω».

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την καταδίκη, ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες George Gascón διάβασε μέρος της δήλωσης της Megan που δόθηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα. «Κάθε μέρα σκέφτομαι άλλους σε όλο τον κόσμο, θύματα βίας και επιζώντες», ανέφερε η δήλωσή της. «Είναι πραγματικά αυτό που σε κάνει να νιώθεις πιο ανίσχυρος, ειδικά όταν αναρωτιέσαι αν το δικαστικό σύστημα μπορεί πραγματικά να σε προστατεύσει».

Canadian rapper Tory Lanez was sentenced to 10 years in prison, more than seven months after he was convicted of shooting fellow musical artist Megan Thee Stallion during an argument in 2020 https://t.co/XVlWu0JEjM pic.twitter.com/J5TcXExg2m

— Reuters (@Reuters) August 9, 2023