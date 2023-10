Το «τρομερό λάθος» του βασιλιά Καρόλου θα μπορούσε να σημάνει καταστροφή

Οι παρατηρητές του βασιλικού οίκου υπέστησαν σοκ από την ανακοίνωση νωρίτερα φέτος ότι στα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, Άρτσι και Λίλιμπετ, θα δοθούν οι βασιλικοί τίτλοι του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας.

Τώρα, ένας ειδικός στο Megxit και τα επακόλουθά του υποστηρίζει πως ο βασιλιάς Κάρολος, έστω και αν ήταν καλοπροαίρετος, πήρε την απολύτως λάθος απόφαση.

Ο Tom Bower, συγγραφέας του “Revenge: Megan, Harry and the War Between the Windsors” είπε πρόσφατα στην Express ότι ο βασιλιάς Κάρολος έκανε ένα “τρομερό λάθος” ρίχνοντας το… βασιλικό σωσίβιο στα εγγόνια του που κατοικούν στην Καλιφόρνια. Αυτή η κίνηση, όπως σημειώνει, θα μπορούσε κάλλιστα να τελειώσει σε κάτι ντροπιαστικό ή ακόμη και βλάψει την μοναρχία.

Με διάταγμα, ο Archie, 4 ετών, και η Lilibet, 2 ετών, είναι πλέον έκτος και έβδομη στη σειρά για τον βρετανικό θρόνο, παρά το γεγονός ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex έκαναν τις πιο θορυβώδεις αποχωρήσεις από την βασιλική οικογένεια, το 2020. «Ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν υπονομεύσει τη μοναρχία», είπε ο Bower.

«[Ο Κάρολος] έπρεπε να τους είχε κόψει αμέσως και απολύτως. Δεν έπρεπε ποτέ να επιτρέψει στα παιδιά τους να γίνουν πρίγκιπας και πριγκίπισσα», επέμεινε.

Από τότε που η πρώην ηθοποιός, 42 ετών, και ο ιδρυτής των Invictus Games, 39 ετών, μετακόμισαν στις ΗΠΑ, ένα ρήγμα δημιουργήθηκε μεταξύ του ζευγαριού που αγαπά τα φώτα της δημοσιότητας και της υπόλοιπης βασιλικής οικογένειας.

Οι εντάσεις έκτοτε έχουν αυξηθεί από τότε που ο Χάρι κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά των 400 σελίδων «Spare», νωρίτερα φέτος.

Ο συγγραφέας πρόσθεσε επίσης ότι ο Χάρι «δεν θα έπρεπε να είχε προσκληθεί» στη στέψη του Καρόλου τον περασμένο Μάιο. Ο γιος του βασιλιά Καρόλου παρακολούθησε τη στέψη χωρίς την Μέγκαν Μαρκλ — αναχωρώντας γρήγορα αμέσως μετά τη λειτουργία.

Ωστόσο, παρά τα συνεχιζόμενα ζητήματα, ο βασιλιάς Κάρολος, 74 ετών, λέγεται ότι θέλει να τελειώσει τη διαμάχη με τον μικρότερο γιο του. Ο μονάρχης ελπίζει να συμφιλιωθεί με τον Χάρι για «στρατηγικούς» λόγους, σύμφωνα με γνώστες του παλατιού.

Το μέλος του προσωπικού είπε στο The Daily Beast : «Τελικά ο Κάρολος δεν έχει μόνο προσωπική αλλά και στρατηγική ανάγκη να επιλύσει το ζήτημα. Δεν είναι βιώσιμο για τον βασιλιά, που είναι το εθνικό σύμβολο της ενότητας, να έχει τόσο κακές σχέσεις με τον γιο του».

Η σύζυγος του πρώην πρίγκιπα της Ουαλίας, βασίλισσα Καμίλα, λέγεται ότι είναι μια σημαντική φυσιογνωμία στη γεφύρωση της διαλυμένης και παγωμένης σχέσης μεταξύ των δύο ανδρών. Ο Χάρι χαρακτήρισε την Καμίλα, 75 ετών, ως την «κακή μητριά του» στο βιβλίο του και την αποκάλεσε «σατανική».