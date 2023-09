Σταύρος Ζαλμάς: Έχω δεχθεί σεξουαλική βία

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προέβη ο Σταύρος Ζαλμάς κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη. Ο γνωστός ηθοποιός εκφράζοντας την άποψή του για το κίνημα me too, ανέφερε πως έχει δεχθεί και ο ίδιος σεξουαλική βία.

«Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στο δρόμο, μετά από κάποιες επιτυχίες που έκανα. Η μεγάλη δημοσιότητα είναι μεγάλο πλήγμα για την προσωπική ζωή. Όλους τους ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει τη μεγάλη δημοσιότητα και τη μεγάλη επιτυχία, τους έχει τραυματιστεί η προσωπική ζωή αρκετά. Όταν γίνεσαι σταρ, γίνεσαι και μαγνήτης γι’ ανθρώπους που μπορεί ψυχικά να μην είναι καλά και αρχίζουν και κάνουν πράγματα που ξεφεύγουν από το μέτρο. Μου έχει τύχη και να με παρακολουθούν και να παρακολουθούν το τηλέφωνό μου και έξω από την πόρτα μου μέσα στην άγρια νύχτα έχω βρει κόσμο» εξήγησε στην αρχή ο ηθοποιός.

Μιλώντας για αυτά που γράφονται κατά καιρούς, ο Σταύρος Ζαλμάς δήλωσε: «Ο καλύτερος τρόπος και για να προστατέψεις τη ψυχική σου υγεία και για να μην χάνεις την ώρα σου είναι να αγνοήσεις αυτά που γράφονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στεναχωριέσαι όταν διαβάζεις κάτι που είναι πρόστυχο και χυδαίο για εσένα και πολλές φορές κανιβαλίστικο. Δεν έχω κινηθεί ποτέ δικαστικά. Κάποτε ίσως έπρεπε να το κάνω, όταν έγραψαν ότι έχω AIDS. Αλλά τότε αδιαφορούσα τόσο πολύ που δεν έκανα τίποτα. Έπρεπε να το είχα κάνει, θα ήμουν πολύ πιο πλούσιος τώρα».

Στη συνέχεια ο Σταύρος Ζαλμάς αναφερόμενος στο κίνημα me too αποκάλυψε πως στο παρελθόν έχει δεχθεί σεξουαλική βία: «Έχω δεχθεί στο παρελθόν σεξουαλική βία και προσβολή της προσωπικότητάς μου, αλλά είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος που οι άνθρωποι που το επιχείρησαν κατακεραυνώθηκαν την ίδια στιγμή. Αλλά υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανα εγώ. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι πολύ καλά έκανε το κίνημα me too και εξαπλώθηκε και να συνεχίσει, για να σταματήσουν αυτά τα αηδιαστικά συμπτώματα κοινωνικής σαπίλας».