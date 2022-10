Ρόμπι Κόλτρεϊν: Έφυγε από την ζωή ο Χάγκριντ από το «Harry Potter»

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 72 ετών ο ηθοποιός και κωμικός, Ρόμπι Κολτρέιν, ο οποίος ενσάρκωσε τον «Χάγκριντ» στις ταινίες «Harry Potter».

Ο Ρόμπι Κολτρέιν έγινε ευρέως γνωστός ως Ρούμπεους Χάγκριντ στη σειρά ταινιών «Harry Potter» (2001–2011) και ως Βαλεντίν Ντμίτροβιτς Ζουκόφσκι (Valentin Dmitrovich Zukovsky) στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ, «GoldenEye» (1995) και «The World Is Not Enough» (1999).

Η ατζέντης του ηθοποιού, που γνωστοποίησε τον θάνατό του, τον περιέγραψε ως ένα «μοναδικό ταλέντο»: «Τον Ρόμπι θα τον θυμόμαστε περισσότερο για τις επόμενες δεκαετίες ως Χάγκριντ… ένας ρόλος που έφερε χαρά σε παιδιά και ενήλικες, προκαλώντας μια ροή επιστολών θαυμαστών κάθε εβδομάδα για περισσότερα από 20 χρόνια».

Actor Robbie Coltrane, who played Hagrid in the Harry Potter films, has died at 72 https://t.co/AYOTJsixQU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 14, 2022

Ο Κολτρέιν (το πραγματικό του όνομα είναι Anthony Robert McMillan) γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1950 στη Γλασκώβη της Σκωτίας..Μετά την αποφοίτησή του από το Σχολείο Τέχνης της Γλασκώβης, συνέχισε τις σπουδές του στην τέχνη στο Moray House College of Education στο Εδιμβούργο. Ο Κολτρέιν ασχολήθηκε με το stand-up comedy, καθώς οι προσπάθειές του να γίνει καλλιτέχνης απέτυχαν. Στην συνέχεια άλλαξε το επίθετό του προς τιμή του θρύλου της τζαζ, Τζον Κολτρέιν, και στράφηκε στην υποκριτική.

Οι πρώτες τηλεοπτικές επιτυχίες του Ρόμπι Κολτρέιν περιλαμβάνουν τα «Flash Gordon», «Blackadder» και «Keep It in the Family». Επίσης συμμετείχε στα «A Kick Up the Eighties», «The Comic Strip» και «Alfresco».

Ο πρώτος μεγάλος ρόλος του Κολτρέιν ήταν αυτό του «Δρ Έντουαρντ “Φιτζ” Φιτζέραλντ», ενός αντικοινωνικού εγκληματολόγου με χάρισμα στην επίλυση εγκλημάτων, στη σειρά «Cracker» του Jimmy McGovern, η οποία είχε πάνω από 25 επεισόδια μεταξύ 1993 και 2006. Για τον ρόλο αυτόν κέρδισε τρία συνεχόμενα βραβεία BAFTA καλύτερου ηθοποιού.

Η ερμηνεία αυτή έφερε οδήγησε τον Ρόμπι Κολτρέιν σε δύο ταινίες του Τζέιμς Μποντ, όπου ενσάρκωσε τον Βαλεντίν Ζουκόφσκι στα«James Bond GoldenEye» (1995) και «The World Is Not Enough» (1999).

Ο μεγαλύτερος ρόλος του Κολτρέιν ήταν αυτός του γίγαντα Ρούμπεους Χάγκριντ στο franchise του «Harry Potter». Συμμετείχε και στις 8 ταινίες του διάσημου μάγου από το 2001 μέχρι το 2011.