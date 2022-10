Ίλον Μασκ: Αποσύρει το δωρεάν Ίντερνετ από την Ουκρανία λόγω φραστικού επεισοδίου με Ουκρανό πρέσβη

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε την απόφασή του να μην παρέχει στο εξής στην Ουκρανία δωρεάν το σύστημα δορυφορικού διαδικτύου Starlink και ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να καλύψει το κόστος. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, η διακοπή της δωρεάν παροχής οφείλεται στην αγένεια του Ουκρανού πρέσβη στο Βερολίνο.

Ο κ. Μασκ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τις προηγούμενες ημέρες, όταν δημοσίευσε την «ειρηνευτική πρότασή» του για την Ουκρανία, η οποία περιελάμβανε μεταξύ άλλων παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία και επανάληψη των εκλογών υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ στις προσαρτηθείσες περιοχές. «Η Κριμαία επισήμως είναι κομμάτι της Ρωσίας, από το 1783 (μέχρι το λάθος του Χρουστσόφ)», έγραψε ο Ίλον Μασκ.

«Άντε γ…» ήταν η δημόσια απάντηση, μέσω Twitter, του απερχόμενου πρέσβη της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ‘Αντριι Μέλνικ. «Αυτή είναι η διπλωματική μου απάντηση», έγραψε χαρακτηριστικά ο διπλωμάτης, στα αγγλικά, για να επανέλθει ο επιχειρηματίας λέγοντας: «Απλώς ακολουθούμε τη σύστασή σας» και υπονοώντας ότι αποσύρει την προσφορά του δορυφορικού διαδικτύου προσβεβλημένος από τον κ. Μέλνικ. «Δεν είμαστε σε θέση θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τερματικούς σταθμούς στην Ουκρανία ή να χρηματοδοτήσουμε υπάρχοντες», γράφει εκπρόσωπος της εταιρίας του Ίλον Μασκ SpaceX σε επιστολή του προς το Πεντάγωνο, η οποία ωστόσο έχει ημερομηνία αποστολής από τον Σεπτέμβριο.

