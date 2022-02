Betty Davis: Πέθανε η βασίλισσα της funk μουσικής

Εξαιρετική funk και soul τραγουδίστρια και πρώην σύζυγος του μεγάλου Miles Davis (ήταν η 2η γυναίκα του), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Αυτή η Betty Davis, που την αποκαλούσαν “βασίλισσα του funk” δεν είχε καμία σχέση με την ηθοποιό με το ίδιο όνομα και τα ωραία μάτια.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι πιο σημαντικές ηχογραφήσεις της ήταν την περίοδο μεταξύ 1964 και 1975. Στην αρχή έβγαζε δίσκους με το πατρικό της όνομα, Betty Mabry, μεταξύ των οποίων και το “Get Ready for Betty”.

Γεννημένη στην Ν. Καρολίνα, έβγαλε αρκετά τραγούδια με σεξουαλικά υπονοούμενα. Ένα από τα πρώτα κομμάτια που έγραψε σε ηλικία 12 ετών, ήταν το “I’m Going to Bake That Cake of Love”. Οι βασικές μουσικές επιρροές της προερχόντουσαν από τους B.B. King, Jimmy Reed, Elmore James και άλλους μπλουζίστες.

Μέσα στην πορεία της γνωρίστηκε με τον Jimi Hendrix και τον Sly Stone. Με τον φοβερό τρομπετίστα Hugh Masekela είχε προσωπική σχέση. Μετά την λήξη της συνδέθηκε με τον Miles Davis την άνοιξη του 1969.

Έμεινε μαζί του για 19 ολόκληρα χρόνια. Στη συνέχεια συνδέθηκε ερωτικά τόσο με τον Eric Clapton όσο και με τον Robert Palmer, ο οποίος την βοήθησε να κλείσει μιά συμφωνία με την δισκογραφική εταιρία Island.

