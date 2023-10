Οι θαυμαστές της Σακίρα κατηγορούν το κάρμα μετά την πτώση του Πικέ στη σκηνή: «Θα σέβεσαι τη βασίλισσα»

Οι θαυμαστές της Σακίρα σίγουρα πιστεύουν ότι φταίει το κάρμα για την πτώση του πρώην συντρόφου της Ζεράρ Πικέ, ο οποίος έπεσε κατά λάθος σε μια τρύπα στη σκηνή στην εκδήλωση έναρξης του τουρνουά του Kings League Americas 7-on-7 την Τρίτη το βράδυ.

Σε πλάνα που εξασφάλισε το TMZ , ο πρώην σταρ του ποδοσφαίρου φαίνεται να περπατά στο πλάι της σκηνής για να αλληλεπιδράσει με τους υποστηρικτές του — αν και δεν τα κατάφερε.

Καθώς σήκωσε το τηλέφωνό του στο αυτί του, έκανε ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση και έπεσε εντελώς εκτός οπτικού πεδίου, οδηγώντας τους ανήσυχους θαυμαστές του να κοιτάξουν γρήγορα κάτω από τις μπάρες ασφαλείας για να τον ελέγξουν.

Ο Πικέ φέρεται να μπόρεσε να κάνει ελιγμούς για να βγει από την τρύπα και δεν τραυματίστηκε.

Οι θαυμαστές της Σακίρα μπήκαν αμέσως στο X (πρώην Twitter) για να κατακεραυνώσουν τον Ισπανό αθλητή, υποστηρίζοντας ότι η πτώση ήταν η τιμωρία του επειδή φέρεται να την κεράτωσε πριν από τον χωρισμό τους.

«Μην είσαι ασεβής στη βασίλισσα της σκηνής και μετά περιμένεις από τη σκηνή να σε σεβαστεί», έγραψε ένας θαυμαστής στο Twitter.

Don’t disrespect the stage queen and then expect the stage to respect you

— touya 🌸🐉 (@DabiSpitRag) October 25, 2023