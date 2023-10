Μακελειό στο Μέιν: Εκπαιδευτής όπλων ο δράστης – Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική

Ένας ένοπλος σκότωσε τουλάχιστον 22 ανθρώπους σε τρεις διαφορετικές επιθέσεις με πυροβολισμούς στο Lewiston του Maine των ΗΠΑ, το βράδυ της Τετάρτης και εξακολουθεί να είναι ελεύθερος, σύμφωνα με πηγές και αναφορές των αρχών επιβολής του νόμου.

Ο ύποπτος πιστεύεται ότι σκότωσε 22 θύματα και τραυμάτισε τουλάχιστον 50 σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας αίθουσας μπόουλινγκ, ανέφερε το Fox News.

Αστυνομικές πηγές αναγνώρισαν τον πιθανό ύποπτο ως τον Robert Card, 40 ετών, και σημείωσαν ότι μπορεί να οδηγεί ένα λευκό Subaru Outback.

Ο Card, από την περιοχή Boutin, είναι εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων. Πρόσφατα ανέφερε ότι «άκουσε φωνές» και απείλησε να πυροβολήσει στη βάση της Εθνικής Φρουράς όπου βρισκόταν.

Ο Card, ο οποίος θεωρείται «ένοπλος και επικίνδυνος», φέρεται να νοσηλεύτηκε σε μια μονάδα ψυχικής υγείας το καλοκαίρι και αφέθηκε ελεύθερος μετά από παραμονή δύο εβδομάδων.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: αίθουσα μπόουλινγκ και πάρτι, εστιατόριο-μπαρ και εφοδιαστικό κέντρο αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Οι αρχές, που απηύθυναν σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία SUV λευκού χρώματος, ζητώντας από τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τον κάτοχό του και να επικοινωνήσουν μαζί τους αν το δουν.

Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τους πυροβολισμούς και τα πιθανά θύματα, αλλά το γραφείο του σερίφη Androscoggin μοιράστηκε δύο εικόνες του υπόπτου που κρατούσε ένα τουφέκι και είπε ότι υπήρχαν «δύο ενεργά γεγονότα πυροβολισμών» στη σελίδα του στο Facebook.

Η κυβερνήτης του Μέιν Τζάνετ Μιλς είπε ότι έχει ενημερωθεί για την κατάσταση ενεργών πυροβολισμών στο Lewiston, μια πόλη περίπου 36 μίλια βόρεια του Πόρτλαντ.

«Προτρέπω όλους τους ανθρώπους στην περιοχή να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτείας και της τοπικής επιβολής», έγραψε στο X . «Θα συνεχίσω να παρακολουθώ την κατάσταση και να παραμένω σε στενή επαφή με αξιωματούχους δημόσιας ασφάλειας».

