Ντόνα Σάμερ: Αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη αγάπη της μετά το τραγούδι

«Έχω μια μυστική ζωή» λέει η τραγουδίστρια Ντόνα Σάμερ στο νέο ντοκιμαντέρ του HBO «Love to Love You, Donna Summer». «Με κοιτάς, αλλά αυτό που βλέπεις δεν είναι αυτό που είμαι» προσθέτει η αείμνηστη τραγουδίστρια της R&B και ντίσκο.

Η Ντόνα Σάμερ μιλάει απευθείας στο κοινό στην ταινία των Ρότζερ Ρος Ουίλιαμς και Μπρούκλιν Σουντάνο, που αποκαλύπτει τους προσωπικούς δαίμονες και τις πιο σκοτεινές μέρες της.

Το ντοκιμαντέρ μεταφέρει τους θεατές από την avant-garde μουσική σκηνή στη Γερμανία, στα λαμπερά φώτα των κλαμπ στη Νέα Υόρκη και προβάλλει το εκπληκτικό εύρος της τέχνης της Ντόνα Σάμερ από τη σύνθεση τραγουδιών μέχρι τη ζωγραφική.

Η ζωγραφική έφερνε στην τραγουδίστρια μεγάλη χαρά. «Υπήρχε χρώμα γύρω μου» αναφέρει στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το artnews. Όταν εμφανιζόταν στη σκηνή, έφευγε «με άδεια χέρια», αλλά με τη ζωγραφική ένιωθε σαν άμεσο αποτέλεσμα του ταλέντου της, ένα «απτό προϊόν», χωρίς παρέμβαση από πράκτορες ή μάνατζερ.

Η Σάμερ, που δεν είχε φοιτήσει σε Σχολή Καλών Τεχνών, άρχισε να ζωγραφίζει στην εφηβεία της, με ακρυλικό και ακουαρέλα. Τη δεκαετία του 1990 παρουσίασε τα έργα της στις γκαλερί Circle στο Λος Άντζελες, στο Σαν Ντιέγκο και στο Μπαλ Χάρμπορ.

Τον Ιούνιο σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη πωλήθηκαν συλλογή αντικειμένων και αναμνηστικών και πίνακες ζωγραφικής της τραγουδίστριας, όπως τα πορτρέτα Scarlet Starlette (1988), In Chairman of the Board (1988) αλλά και αφηρημένα τοπία με θέματα τη Νέα Υόρκη και το Ρίο. Τα ακρυλικά έργα τέχνης της Σάμερ εκπέμπουν πληθωρικότητα και προβάλλουν εικόνες γυναικών με έκρηξη χρωμάτων.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Ντόνα Σάμερ υιοθέτησε έναν πιο αργό και γαλήνιο τρόπο ζωής, παντρεύτηκε τον μουσικό Μπρους Σουντάνο και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μπρούκλιν και την Αμάντα. Στο ράντσο τους στο Thousand Oaks, ξεκίνησε μια γόνιμη περίοδο ζωγραφικής. Μέσα στο γκαράζ της, η Σάμερ έδινε στις κόρες της μπογιές και καμβάδες και τις ενθάρρυνε να συμμετάσχουν σε καλλιτεχνικές προσπάθειες μαζί της, όπως ανέφερε η κόρη της, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Μπρούκλιν Σουντάνο.