Μέγκαν Μαρκλ: Φούντωσαν οι φήμες για πλαστική επέμβαση – «Θέλει να γίνει η Κέιτ Μίντλετον»

Η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ έκανε την πρώτη της εμφάνιση από τότε που ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου – και κάποιοι λένε ότι η υπέροχη νέα της εμφάνιση είναι ύποπτη… ενώ έχει μεγάλη ομοιότητα με την κουνιάδα της, Κέιτ Μίντλετον.

Η Μαρκλ έκανε το ντεμπούτο της με ένα κομψό χτένισμα καθώς εμφανίστηκε μέσω σύνδεσης βίντεο στο TED Talk του φίλου της φωτογράφου Misan Harriman το Σαββατοκύριακο, πυροδοτώντας εικασίες μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ; Η λυπημένη Μέγκαν Μαρκλ θέλει να είναι τόσο άσχημη η Κέιτ Μίντλετον», είπε ένας χρήστης του Twitter , αμφισβητώντας ότι η πρώην ηθοποιός είχε αλλάξει κάτι περισσότερο από το χτένισμά της.

PLASTIC SURGERY ALERT? Sad Meghan markle wants to be Kate Middleton so bad. Pathetic creature. Tom cruise any never walking you down red carpet. Can’t erase the rodent narc eyes. #PrincessofWales #MeghanMarkleIsAGrifter pic.twitter.com/BqscOsidcG



Ένας άλλος ισχυρίστηκε ότι η 41χρονη Μαρκλ, είχε αλλάξει το χρώμα των ματιών της για να μοιάζει στην 41χρονη κουνιάδα της, λέγοντας: «OMG. Η Μέγκαν Μαρκλ, η οποία ζηλεύει και έχει εμμονή με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, φοράει φακούς επαφής σε χρώμα φουντουκιού για να μοιάζει στην Κέιτ».

Omg. Meghan markle who is jealous and obsessed with princess of wales is wearing hazel contact lens to look like Kate. 🤪🤪 #marklesnewface #katemiddleton https://t.co/6Jwbzx2Xnz

«Μοιάζει σαν να προσπαθεί να μοιάσει στην Κέιτ… αυτό δεν θα συμβεί», έγραψε ένας άλλος σε tweet.

Meghan the Duchess of ……what? Thought she didn’t want to associate with the racist royal family. Only when it suits (pun) her? She looks like she’s trying to look like Kate….that won’t happen. https://t.co/mGlyECtwTY

Εν τω μεταξύ, οι πολλοί υποστηρικτές της Μέγκαν Μαρκλ άρχισαν να την υπερασπίζονται.

«Η Μέγκαν δεν έκανε πλαστική επέμβαση», δήλωσε ένας χρήστης. «Είναι όλα σχετικά με τον φωτισμό, τις γωνίες και το περίγραμμα. Και το ίσιωμα μαλλιών είναι κάτι που κάνουν πολλές μαύρες γυναίκες. Δεν έχει καμία σχέση με το «σβήσιμο κάθε ίχνους προέλευσης». Επίσης, οι λευκοί πρέπει να σιωπούν για τα μαλλιά των μαύρων γυναικών».

Meghan didn’t have plastic surgery.

It’s all about lighting, angles, and contouring.

And hair straightening is something many black women do. It has nothing to do with “erasing all traces of origin.”

Also, yte people need to shut up about about black women’s hair.

MYOB. pic.twitter.com/ASpNxvEClF

— Pièce de Résistance (@PieceDeReSister) April 16, 2023