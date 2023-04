Viral βίντεο με παίκτη του NBA: Το ποτό και η… γκρίζα διαφήμιση – «Βάλτε μου πρόστιμο»

Viral έγινε ο γκαρντ των Λέικερς Ντι Άντζελο Ράσελ, έπειτα από διαφωνία που είχε με εργαζομένη του NBA για ένα αθλητικό ποτό που δεν… είχε εμπορική συμφωνία.

Οι Λέικερς είχαν μόλις νικήσει τους Μέμφις Γκρίζλις στο μεταξύ τους παιχνίδι και ο Ράσελ θα έδινε την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με τους δημοσιογράφους, που ακολουθεί την λήξη ενός παιχνιδιού. Ο παίκτης αποφάσισε να δώσει την συνέντευξη έχοντας μαζί του ένα αθλητικό ποτό, το οποίο και θα διαφήμιζε. Η απόφαση του παίκτη όμως φαίνεται πως δεν εναρμονίζεται με τους κανόνες του NBA, με αποτέλεσμα τον καβγά με εργαζομένη του NBA μπροστά σε κάμερες και δημοσιογράφους.

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Twitter και έχει ήδη εκατομμύρια προβολές ακούγεται η γυναίκα να του ζητά αρχικά να ακουμπήσει κάτω το ρόφημα. Ο αθλητής την ρωτά γιατί και όταν εκείνη του απαντά πως ο μπασκετικός κολοσσός δεν συνεργάζεται με την εταιρεία, ο Ράσελ απαντά: “Είναι δικός μου συνεργάτης“.

Τελικά η γυναίκα πλησιάζει τον αποσβολωμένο παίκτη και του παίρνει το ρόφημα, ενώ οι δημοσιογράφοι που ήταν μπροστά ξέσπασαν σε γέλια. Όταν τελείωσε η συνέντευξη ο παίκτης είπε αρκετές φορές το όνομα της εταιρείας στο μικρόφωνο, ενώ πλησίασε και την εργαζομένη για να της πάρει το μπουκάλι.

Το βίντεο έχει γίνει viral με τις ατάκες του παίκτη όπως “Θα πρέπει να μου βάλεις πρόστιμο” ή “Θα πρέπει να έρθεις να το πάρεις” όταν αρνήθηκε να αφήσει κάτω το μπουκάλι.

Μάλιστα η γυναίκα πολλές φορές φάνηκε να γελά με τις αντιδράσεις του Ράσελ, ενώ στην προσπάθειά της να τον απομακρύνει από τον χώρο της συνέντευξης, πριν συνεχίσει να διαφημίζει το προϊόν, κούνησε όλο το παραβάν.

Σύμφωνα με την “New York Post” ο Ντι Άντζελο Ράσελ δεν είναι ο μόνος παίκτης του NBA που συνεργάζεται με την εταιρεία. Ο Ντέβιν Μπούκερ, ο Ντέρικ Ρόουζ και ο Τσαρλς Μπέρκλεϊ, είναι μόνο μερικοί από τους παίκτες.

After the Lakers game, @Dloading wanted to promote his drink @drinkCOCO5 but it wasn’t happening as it is not an official league or team partner yet. 😂 pic.twitter.com/47y4CQxkvi

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 23, 2023