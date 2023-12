Κωνσταντίνος Βασάλος: Το μήνυμα που έστειλε στη Ντούα Λίπα – «Hello I’ m Konstantinos from Greece…»

Tην χαρά του για τον χωρισμό της Ντούα Λίπα έπειτα από οκτώ μήνες σχέσης δεν μπόρεσε να κρύψει ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια πολλές φορές τον θαυμασμό του για την ποπ τραγουδίστρια.

Μάλιστα, σήμερα (03/12) ο Κωνσταντίνος Βασάλος μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» είπε αναφορικά με τον χωρισμό της Ντούα Λίπα από τον Ρομέν Γαβράς πως «Χώρισε η Ντούα Λίπα μετά από 8 μήνες. Καλά, σίγουρα με θέλει τώρα», με τους συντελεστές της εκπομπής να γελούν.

«Δε ταιριάζω εγώ με τη Ντούα Λίπα; Προφανώς αν τα φτιάξω μαζί της θα το πω. Της έχω στείλει άπειρα μηνύματα. Δες εδώ. Πόσα στόρι, δεν έχει απαντήσει τίποτα. Δες εδώ το μήνυμα. Διάβασε», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος κι έδειξε στη Σίσσυ Χρηστίδου το μήνυμα που έστειλε στην ποπ τραγουδίστρια.

Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Βασάλου στη Ντούα Λίπα

«Hello Dua, I’ m Konstantinos from Greece, you are very beautiful and talented, I hope one day to meet you!», ήταν το μήνυμα του Κωνσταντίνου Βασάλου που διάβασε on air η Σίσσυ Χρηστίδου και είπε: «Ε, θα σου απαντήσει σε αυτό το μήνυμα;».

«Έχω τον τρόπο μου πάντως εγώ. Φλερτάρω… Θα της στείλω, “έμαθα ότι χώρισες”. Θα μου πείτε έναν ωραίο τρόπο να την προσεγγίσω; Η Βένια από πάνω μου λέει να στείλω μια σέλφι γυμνός», είπε στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Βασάλος και ζήτησε τη βοήθεια των συναδέλφων του.