Καταπέλτης ο πρίγκιπας Χάρι: Θέλω μια οικογένεια, όχι έναν θεσμό

«Θα ήθελα να πάρω πίσω τον πατέρα μου, θα ήθελα να έχω πίσω τον αδερφό μου», ακούγεται να λέει ο πρίγκιπας Χάρι στο τρέιλερ της συνέντευξης που παραχώρησε στο ITV, πριν από την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Tom Bradby, ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρει πως «δεν έχουν δείξει καμία απολύτως διάθεση για συμφιλίωση», αν και δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιον αναφέρεται.

Σύμφωνα με το ITV η συνέντευξη καλύπτει τις προσωπικές σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι και τις «πρωτάκουστες λεπτομέρειες» σχετικά με τον θάνατο της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Στο απόσπασμα, ο Χάρι αναφέρει επίσης ότι «αισθάνονται σαν να είναι καλύτερα να μας κρατούν κάπως ως κακούς» και προσθέτει πως «θέλω οικογένεια, όχι έναν θεσμό».

Σε τρέιλερ για το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο πρίγκιπας Χάρι είπε πως «προδόθηκε». Μιλά στον δημοσιογράφο του CBS 60 Minutes, Άντερσον Κούπερ, σε μια συνομιλία που ο τηλεοπτικός σταθμός περιέγραψε ως «εκρηκτική».

Ο δούκας ισχυρίζεται ότι «προδόθηκε» με «ενημερώσεις και διαρροές ιστοριών εναντίον μου και της γυναίκας μου».

«Το μότο της οικογένειας είναι ‘ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην εξηγείς’, αλλά είναι απλώς ένα σύνθημα», πρόσθεσε.

«Όταν μας λένε τα τελευταία έξι χρόνια ότι ‘δεν μπορούμε να βγάλουμε δήλωση για να σε προστατέψουμε’ και το κάνουν για άλλα μέλη της οικογένειας, από εκείνο το σημείο η σιωπή είναι προδοσία», αναφέρει.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν αρνηθεί να σχολιάσουν, όπως επισημαίνει το BBC.

