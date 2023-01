Το τελευταίο αντίο στον Πελέ – Χιλιάδες Βραζιλιάνοι αποχαιρετούν τον «βασιλιά» σε λαϊκό προσκύνημα

H Σάντος σταματά, η Βραζιλία σταματά, ο κόσμος αποχαιρετάει τον Πελέ στο στάδιο “Vila Belmiro” της πόλης Σάντος. Εκεί όπου ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σφυρηλάτησε μεγάλο μέρος του θρύλου του. Εκεί στην παραθαλάσσια πόλη της Βραζιλίας -430.000 κατοίκων-, την οποία ο Πελέ μετέτρεψε σε σύνθημα κατά τη διάρκεια μιας λαμπερής καριέρας στον σύλλογο.

Χιλιάδες Βραζιλιάνοι απέδωσαν ήδη τον τελευταίο φόρο τιμής στον Πελέ, τέσσερις ημέρες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 82 ετών, περνώντας μπροστά από το φέρετρό του, που βρίσκεται στο κέντρο του γκαζόν του γηπέδου των μεγάλων κατορθωμάτων του «Βασιλιά» του ποδοσφαίρου, στη Σάντος.

▶️ The body of soccer legend Pele was carried into Vila Belmiro stadium in Santos Monday ahead of a public wake.

