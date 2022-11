Duran Duran: Ο κιθαρίστας Andy Taylor έχει καρκίνο 4ου σταδίου

Καθώς οι Duran Duran μπήκαν στο Rock & Roll Hall of Fame σε μια τελετή στο Microsoft Theatre του L.A. το Σάββατο, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος απουσίαζε από τις εορταστικές εκδηλώσεις. Ο Andy Taylor, ο αρχικός κιθαρίστας του συγκροτήματος, αποκάλυψε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη. Σε μια επιστολή που ο τραγουδιστής Simon Le Bon διάβασε στους παρευρισκόμενους είπε ότι ο καρκίνος είναι στο 4ο στάδιο.

«Πριν από μόλις τέσσερα χρόνια διαγνώστηκα με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4. Πολλές οικογένειες έχουν βιώσει το αργό «κάψιμο» αυτής της ασθένειας και φυσικά δεν διαφέρουμε. Οπότε μιλώ από την οπτική ενός οικογενειάρχη, αλλά με βαθιά ταπεινότητα προς το συγκρότημα, τους μεγαλύτερους θαυμαστές που θα μπορούσε να έχει ένα γκρουπ και αυτή την εξαιρετική διάκριση», διάβασε ο Le Bon από τη σκηνή.

Η πλήρης επιστολή από τον Taylor, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο των Duran Duran, έλεγε ότι τα πήγαινε καλά χάρη σε “κάποια πολύ περίπλοκη θεραπεία επιμήκυνσης της ζωής”, αλλά ότι πρόσφατα αντιμετώπισε οπισθοδρόμηση, αν και η τρέχουσα κατάστασή του δεν είναι άμεσα απειλητική για τη ζωή του.

«Παρά τις εξαιρετικές προσπάθειες της ομάδας μου, έπρεπε να είμαι ειλικρινής στο ότι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, θα ξεπερνούσα τα όριά μου», έγραψε ο Taylor.

Ο Taylor άφησε τους Duran Duran το 1986, αλλά ήταν μαζί με το γκρουπ καθώς ανέβαινε στα ποπ charts στην εποχής του MTV με επιτυχίες όπως “Girls on Film”, “Rio” και “Hungry Like the Wolf”. Συναντήθηκε ξανά με τον Le Bon, τον Nick Rhodes, τον μπασίστα John Taylor και τον ντράμερ Roger Taylor το 2001. Η αρχική σύνθεση κυκλοφόρησε νέα τραγούδια μαζί, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ “Astronaut” του 2004, πριν ο Andy Taylor αποχωρήσει ξανά το 2006.

«Λυπάμαι πραγματικά και είμαι πολύ απογοητευμένος που δεν τα κατάφερα. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ενθουσιάστηκα με το όλο θέμα, και αγόρασα μια καινούργια κιθάρα» έγραψε ο Τέιλορ στην επιστολή του.

«Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα τέσσερα αδέρφια. Είμαι έκπληκτος με την αντοχή τους και είμαι πολύ χαρούμενος που αποδέχομαι αυτό το βραβείο. Συχνά αμφέβαλα ότι θα ερχόταν η μέρα» τόνισε μεταξύ άλλων.

Στα παρασκήνια του Microsoft Theatre, όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times, λίγα λεπτά μετά την ανάγνωση της επιστολής από τον Taylor, ο Le Bon παραδέχτηκε ότι συγκράτησε τα δάκρυά του.

«Είναι καταστροφικό να ανακαλύπτουμε ότι κάποιος από την οικογένειά μας δεν πρόκειται να είναι κοντά μας για πολύ καιρό. Είναι απολύτως καταστροφικό. Αγαπάμε πολύ τον Άντι και ξέρεις, δεν θα σταθώ εδώ και θα κλάψω. Νομίζω ότι θα ήταν ακατάλληλο, αλλά έτσι νιώθω».