Coachella 2024: Η εμφάνιση – έκπληξη της Σακίρα και η μεγάλη ανακοίνωση

Η Σακίρα μετά τον χωρισμό της από τον Ζεράρντ Πικέ, θα έλεγε κανείς πως είναι καλύτερα από ποτέ. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια έχει επιστρέψει δυναμικά στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, με τους εκατομμύρια θαυμαστές της να παραληρούν σε κάθε νέα της εμφάνιση.

Πριν από λίγες ώρες η Σακίρα πραγματοποίησε μία εμφάνιση – έκπληξη στο φετινό μουσικό φεστιβάλ Coachella, ενθουσιάζοντας το κοινό. Μάλιστα κατά την διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια αποκάλυψε πως έρχεται η νέα παγκόσμια περιοδεία της.

Η νέα παγκόσμια περιοδεία της Σακίρα θα ονομάζεται «Las Mujeres Ya No Lloran», δηλαδή «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια» και θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024.

Η τραγουδίστρια μίλησε στο κοινό και στα Ισπανικά και στα Αγγλικά και μεταξύ άλλων είπε: «Επιτέλους, ξεκινάμε περιοδεία. Ξεκινάμε από εδώ, τον Νοέμβριο σε αυτή την πόλη, δεν μπορώ να περιμένω. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα».

🌍📣 Shakira | ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ World Tour ~ starting November 2024 in the U.S and visiting the rest of the world in 2025!

