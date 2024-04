Αναγνωρίζετε τo αγοράκι της φωτογραφίας; Είναι γνωστός τραγουδιστής που έχει διαγωνιστεί στην Eurovision

Το γλυκό αγοράκι της φωτογραφίας είναι γνωστός Ελληνοκύπριος τραγουδιστής που έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να τον αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου στην παιδική του ηλικία!

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1977 στη Λεμεσό. Ο ίδιος στο παρελθόν έχει μιλήσει για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε, λόγω του πατέρα του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή που παρουσίαζαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Φαίη Σκορδά είχε εξομολογηθεί: “Οι σχέσεις μας (με τον πατέρα) δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ. Η επαφή μας κόπηκε με δική μου πρωτοβουλία. Δεν πέρασα καλά. Ξέρω ότι την πονάει τη γιαγιά μου αυτό. Είχα περάσει πολύ άσχημα. Είχαμε περάσει πολύ άσχημα. Είχε πολύ βίαιη συμπεριφορά, πολύ!

Κάποια στιγμή ο πατέρας μου μετάνιωσε. Συγχώρησα, αλλά δεν ξέχασα. Δεν μπορούσα. Προτίμησα να κρατήσω τα καλά πράγματα. Ήταν λίγα”.

“Δεν θα ήθελα να γίνω πατέρας και πολύ πιθανό να οφείλεται σε αυτό. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα συμπεριφερθώ έστω και 1% όπως μου συμπεριφέρθηκε εμένα”, είχε προσθέσει.

Ακόμα, είχε εξηγήσει ότι: “Τον κατανοώ μετά από χρόνια, μεγαλώνοντας. Πρέπει να συγχωρούμε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε… Η αδελφή μου θα μου θυμώσει τώρα γιατί δεν τον έχει συγχωρέσει. Αν θέλει να κάνει τη ζωή του κάποιος, να την κάνει δίχως να πάρει στον λαιμό του αθώες ψυχές. Τα παιδιά είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη“.

“Η κοινωνία μας εξαρτάται από το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Γι’ αυτό έγινα και έξαλλος με τη συζήτηση που έγινε για τη συνεπιμέλεια και είχα τοποθετηθεί και δημόσια σε μια δήλωση του βουλευτή, Γιάννη Λοβέρδου. Ο κακός σύζυγος δεν είναι καλός πατέρας ποτέ. Ποτέ. Ο δολοφόνος αν σκοτώσει κάποιον δεν σημαίνει ότι δεν είναι δολοφόνος για όλους τους υπόλοιπους. Είμαι κάθετος σε αυτό το πράγμα. Χάνω τα λόγια μου, σαστίζω“, είχε καταλήξει.



Η καριέρα στην μουσική

Η πορεία του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου στην μουσική ξεκίνησε όταν ο ίδιος ήταν μόλις 17 ετών.

Το 1996 σε ηλικία 19 ετών εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι “Μόνο Για Μας”. Τότε, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου κατάφερε να κατακτήσει την 9η θέση.>Στη συνέχεια έφυγε από την Κύπρο και μετακόμισε στην Ελλάδα. Στα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα συνεργάστηκε με τον Σάκη Ρουβά και την Άννα Βίσση. Μάλιστα, συμμετείχε στην παγκόσμια περιοδεία της Άννας Βίσση το 1998.



Η πορεία με τους One

Το 1999 ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου γίνεται μέλος του ανδρικού συγκροτήματος One.

Οι One ήταν το πρώτο νεανικό ανδρικό συγκρότημα στην Ελλάδα και αποτελούνταν από τους Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Φίλιππο Κωνσταντίνο, Δημήτρη Κουτσαβλάκη, Αργύρη Ναστόπουλο και Πάνο Τσερπέ.

Το συγκρότημα ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο και κυκλοφόρησε τρεις ολοκληρωμένους δίσκους. Επίσης, το 2002 οι One εκπροσώπησαν την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι “Gimme” και κατάφεραν να κατακτήσουν την 6η θέση.

“Η έμπνευση του συγκροτήματος ήταν του Γιώργου και δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παραγωγός.



Ο Γιώργος Θεοφάνους είχε αρχίσει την τεράστια άνοδο της καριέρας του. Είχε την Ευρυδίκη, τον Σάκη, την Μαντώ, Πασχάλη, Σαββιδάκη και άρχισε να μπαίνει σε λαϊκά χωράφια και απογειώθηκε με τον “Παλιόκαιρο”, με την Άντζελα Δημητρίου και το “Κάνε στην Άκρη”.

Είχε στο μυαλό του γιατί ήταν ανήσυχο πνεύμα, να κάνει ένα boyband. Με φωνάζει να κάνω φωνητικά σε έναν δίσκο της Ευρυδίκης, με βλέπει είχα αλλάξει τα μαλλιά μου. Μου λέει θέλω να κάνω ένα boyband, είσαι μέσα. Εγώ είχα δίσκο με τον Καρβέλα έτοιμο.

Τότε, όμως, είχα πάθει παράκρουση με τους Backstreet Boys, Take That και λέω θέλω πολύ. Παρατάω τα πάντα και του λέω ναι“, είχε περιγράψει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου σε πρόσφατη κοινή συνέντευξη των One στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

“Παράλληλα, βρίσκει τον Φίλιππο, που ήταν μαζί του σε κάποιες από τις συμμετοχές στην Eurovision. Του κάνει και ο Φίλιππος. Βρίσκει και τον Δημήτρη, που είχε μια γνωριμία. Κάνει οντισιόν με το Mad και τον Sfera και βρίσκουν τον Αργύρη και τον Πάνο”, είχε συνεχίσει.



Η διάλυση των One



Τον Φεβρουάριο του 2003 ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Χριστόφορου από το συγκρότημα, ενώ την θέση του πήρε ο Δήμος Μπέκε. Τελικά, οι One διαλύθηκαν το 2005. Το 2020 όμως, οι One επανενώθηκαν.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου είχε αναφέρει: “Με τους One ήμασταν μαζί 4 χρόνια, που μοιάζουν για 14. Από το 1999 μέχρι το 2003. Θα το πω και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια.

Βγάζω το καπέλο στον Γιώργο Θεοφάνους. Δε θα γινόταν τίποτα αν δεν ήταν ο Γιώργος Θεοφάνους. Το ήξερε πως θα κάνουμε reunion και φαντάζομαι πως χαίρεται με αυτό που συμβαίνει. Αυτό που είχε κάνει τότε, δε μπορεί να το κάνει κανένας”.

“Oι Οne δεν μπόρεσαν να μείνουν παραπάνω γιατί ήθελα να φύγω. Δεν το διέλυσα, αλλά με την αποχώρηση μου αναπόφευκτα έναν χρόνο μετά διαλύθηκε, γιατί είχε χαθεί η συνταγή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σαφώς και είχε πάει ο υπέροχος Δήμος Μπέκε, αλλά θεωρώ ότι πολύ σπάνια… Δεν μπορώ να θυμηθώ καμιά αντικατάσταση. Μόνο η Τζώρτζια όταν είχε αντικαταστήσει την Θεοδοσία Μουτσάτσου συνέχισε το συγκρότημα Μπλε. Δεν μένουν για πολλά χρόνια γενικώς τα boy bands. Είχα ανάγκη να κάνω δικά μου πράγματα“, είχε σημειώσει.

Στην κοινή συνέντευξη των One στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, είχε πει σχετικά με την αποχώρησή του: “Είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα έντονες διαφωνίες με τον Γιώργο (σ.σ. Θεοφάνους) και θεωρώ ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ εκείνη τη στιγμή όλο αυτό το πράγμα με όλους και υπήρχε η προσωπική φιλοδοξία. Για να είμαι ειλικρινής. Παρόλα αυτά δεν ήταν η προσωπική φιλοδοξία ο κύριος λόγος“.

“Άρχισα να μην μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη διάθεση δεν προσπάθησαν να μου αλλάξουν γνώμη τα υπόλοιπα παιδιά.

Είχαν θυμώσει και είχαν στεναχωρηθεί. Ο Αργύρης δεν μιλούσε πάντα πολύ και τότε ήταν λάθος που δεν μου μίλησε, γιατί τον ακούσω περισσότερο από όλους λόγω της εμπειρίας που έχει στον χώρο.

Αν μου μιλούσε, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο Πάνος ήταν τσαντισμένος μαζί μου πολύ, όπως και ο Φίλιππος”, είχε παραδεχθεί.

“Όταν θέλω επίσης να απομακρυνθώ, απομακρύνομαι και χάνομαι. Όχι από δειλία, αλλά δεν μπορώ να διαχειριστώ τον λόγο μου. Δεν μπορώ να μιλήσω, μπλοκάρω και αυτό συμβαίνει σε οποιαδήποτε σχέση μου”, είχε προσθέσει.

Την φωτογραφία από την παιδική του ηλικία την είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, στις 25 Απριλίου του 2022.