Ζελένσκι σε Ευρωπαίους ηγέτες: Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε ζωντανό

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να προέβη σε μια δραματική δήλωση στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους μέσω βιντεοκλήσης το βράδυ της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Walla News του Ισραήλ ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να είπε στους ηγέτες της ΕΕ ότι “αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε ζωντανό”.

BREAKING: In a video conference call last night Ukraine President Zelensky told EU leaders: “This might be the last time you see me alive”, two sources briefed on the call told me

